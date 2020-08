Média: Občané Ruska zadržení v Minsku se stali oběťmi provokace ukrajinských tajných služeb

Běloruské úřady dne 29. července informovaly o zadržení 33 občanů Ruska, kteří jsou podle jejich informací „bojovníky“ soukromé vojenské společnosti. Vyšetřovací výbor Běloruska upřesnil, že jsou zadržené osoby podezřívány z příprav hromadných nepokojů v republice. Přitom podle informací speciálních služeb byla dříve získána informace o příjezdu do Běloruska „více než 200 bojovníků pro destabilizaci situace v době volební kampaně“. MZV RF zdůraznilo, že takové odporné odůvodnění zadržení ruských občanů běloruskou stranou neobstojí v žádné kritice, a vyzvalo k uklidnění zbytečných záporných emocí.

„Zatčení 33 občanů Ruska v Minsku bylo ve skutečnosti provokací ukrajinských tajných služeb,“ píší noviny.

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko na zasedání Rady kolektivní bezpečnosti Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti.

Tvrdí se, že jistí „kurátoři“, kteří se vydávali za pracovníky společnosti Rosněfť, hledali mezi bývalými příslušníky soukromé vojenské společnosti Wagner lidi pro ochranu ropných objektů v zahraničí. Noviny píší, že bývalý účastník bojových akcí na Donbasu Arťom Miljajev, známý jako Šaman, jim v tom nabídl svou pomoc, a měl získat 180 lidí.

Noviny také uvádí, že jako budoucí pracovní místa těchto lidí se prý uváděly objekty Rosněfti, a měli se vydat do Venezuely. Komsomolskaja pravda píše, že byli rozděleni do pěti skupin, a první z nich se měla vydat do Minska, a to dne 24. července.

„V první skupině, již vedl Šaman, byli převážně lidé, kteří měli dříve ukrajinské občanství a bojovali na Donbasu. Připojil se k ní také Andrej Bakunovič, který se už nacházel v Minsku,“ uvádí se v článku.

Noviny dále informují, že skupina měla 25. července odletět po trase Istanbul – Havana – Caracas. Šaman dostal kopie letenek, které, jak později vyšlo najevo, byly koupeny na Ukrajině.

„Zatímco se Šamanova skupina chystala na cestu, byly jejich letenky do Istanbulu anulovány a rezervovány na 30. července, o čemž cestující ani nebyli předem informováni. Ostatně, už když jela skupina z Moskvy do Minska, byla pro většinu jejích členů rezervace zrušena i na 30. července,“ podotýká se v příspěvku.

Autoři dodávají, že 25. července byl Šaman přece jen informován o zrušení letu a o jeho přesunu na 30. července, a řekli mu, aby staré letenky zničil. „Tím, že letenky roztrhali, zničili Rusové závažné důkazy, které by přivedly do Lvova a Kyjeva, do nějaké budovy SBU,“ uvádí se v článku.

Noviny podotýkají, že 29. července zadrželi Šamanovu skupinu příslušníci běloruských silových struktur, a Bakunovič byl zadržen zvlášť. Komsomolskaja pravda to spojuje s tím, že „Minsk měl seznam cestujících od Kyjeva“, a předpokládá, že běloruské tajné služby byly v úzkém styku s těmi ukrajinskými, a získaly od nich informace o příjezdu „diverzantů“.

„Můžeme konstatovat, že ukrajinské tajné služby dokázaly vytvořit fejkový projekt, do něhož zapojily 180 občanů Ruska a zařadily do první skupiny veterány války na Donbasu… Touto operací hodlala SBU podle všeho zabít jednou ranou několik zajíců – všudypřítomnou a hrůzostrašnou soukromou vojenskou společnost Wagner, nepřímo by to mělo zasáhnout také Rosněfť – jednu z největších ruských společností, hlavní rána však měla být zasazena rusko-běloruským vztahům. Už ani nemluvě o možné extradici ruských občanů na Ukrajinu, která by Kyjevu udělala velkou radost,“ píší noviny.

Komsomolskaja pravda podotýká, že materiály o této „speciální operaci“ byly postoupeny Vyšetřovacímu výboru.