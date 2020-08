Putinův poradce vyhodnotil Gatesovu předpověď „katastrofy horší než koronavirus“

Zakladatel společnosti Microsoft Bill Gates již dříve uvedl, že v příštích několika desetiletích bude planeta čelit globální krizi způsobené změnou klimatu a následky budou horší než důsledky pandemie covidu-19.

„V tom, co říká Bill Gates, není zásadně nic nového a neočekávaného. Posouzení důsledků a poškození následkem změny klimatu, vlivu na ekonomiku a úmrtnost bylo prováděno na úrovni jednotlivých zemí, mezinárodních organizací, například IPCC, a ruskými vědci. Tyto odhady se někdy liší čísly, ale závěr je vždy jednoznačný - lidstvo by mělo již dnes vynaložit veškeré úsilí, aby minimalizovalo dopad svých negativních aktivit na klimatický systém,“ řekl Edělgerijev Sputniku.

Rovněž uvedl, že škody způsobené změnou klimatu jsou výrazně vyšší než škody způsobené „covidovou“ krizí.

„Když mluvíme o nákladech na zmírňování změny klimatu, Bill Gates vychází z částky 100 USD za tunu CO2. Toto číslo je pravděpodobně správné pro Spojené státy a další vyspělé země, ale pro Rusko, které má významný potenciál energetické účinnosti, je zřejmé, že náklady na tunu snížených emisí budou výrazně nižší, což se ukázalo i při realizaci Kjótských projektů snižování emisí,“ dodal prezidentský poradce.

Uvedl také, že mnohé inovativní projekty pomáhají chránit životní prostředí a snižovat provozní náklady podniků, to znamená, že pomáhají hospodářskému rozvoji.

„Proto, když nás odpůrci boje proti změně klimatu v Rusku straší velkými čísly, musíme mít na paměti, že to nemá nic společného s realitou a vše pochází z jejich tvrdohlavé neochoty investovat zdroje do ekologicky čistého rozvoje a provádět modernizaci průmyslu,“ upřesnil Edělgerijev.

Uvedl rovněž, že takové postavení povede k tomu, že ruská produkce bude podléhat dalším klimatickým poplatkům na hranicích s ostatními zeměmi. Tyto platby budou investovány do zahraničních ekonomik, ačkoliv by mohly směřovat do ruské ekonomiky.