Zvýšené zdravotní riziko: Vědci uvedli, v čem spočívá smrtelné nebezpečí rýže

Vědci z Manchesterské a Salfordské univerzity analyzovali údaje o obyvatelích Anglie a Walesu a zjišťovali vliv pravidelné konzumace rýže na jejich organismus. Ukázalo se, že 25 procent milovníků této potraviny, majících zdravotní problémy, je vystaveno vyššímu riziku úmrtí na kardiovaskulární onemocnění.

V důsledku modelování vědci zjistili, že zvýšené zdravotní riziko při konzumaci rýže tvoří asi šest procent. Podle odborníků může rýže v sobě akumulovat arzén, který se pak dostává do lidského organismu. Podle nich je dlouhodobá konzumace tohoto prvku, a to i v malých dávkách, nebezpečná pro srdce a cévy a je spojena každý rok s tisíci předčasných úmrtí.

S cílem snížení rizika onemocnění odborníci radí milovníkům tohoto produktu, aby obohatili svou stravu jinými obilovinami, a také aby si vybírali různé druhy rýže, například basmati nebo leštěnou rýži.

Jaké potraviny by lidé měli konzumovat každý den

Výživová poradkyně a kinezioložka Anastasia Šagarovová dříve uvedla , jaké potraviny by lidé měli zakomponovat do své každodenní stravy. Podle této lékařky by totiž měly tělu poskytnout dostatek bílkovin a tuku.

Jde o následující produkty: maso, mořské plody, ryby. Bez nich totiž není možné udržovat tělo zdravé a v rovnováze, věří odbornice.

A co je na těchto výše zmíněných potravinách tak důležité? Jsou totiž zdrojem bohatým na bílkoviny. Šagarovová také uvedla, že by tyto potraviny měly být konzumovány v množství 1,5 gramu na 1 kilogram hmotnosti. Díky tomu, že člověk zná svou tělesnou hmotnost, může určit svůj osobní denní standardní příjem.

„Sto gramů masa obsahuje asi 20 gramů bílkovin,“ uvedla výživová poradkyně a kinezioložka.

Odbornice na výživu také objasnila, že by tyto potraviny nasycené bílkovinami a tukem měly být konzumovány v první polovině dne, jelikož proces jejich trávení trvá vcelku dlouho. Kromě toho se tyto potraviny musí jíst se zeleninou – zabraňuje to totiž vzniku škodlivých usazenin v zažívacím traktu.