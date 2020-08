Jednoduché a spolehlivé jako Kalašnikov. Ruské terénní vozidlo na nízkotlakých pneumatikách dobývá svět. Video

Společnost TREKOL je na trhu více než 20 let. Jak začala historie společnosti a kolik modelů nyní TREKOL vyrábí?

Historie vzniku jedinečných terénních vozidel TREKOL nás vrací zpět o více než 29 let (do roku 1991), kdy si skupina nadšených vědců stanovila za cíl vyvinout ultra nízkotlaké pneumatiky a vozidlo s vysokou průjezdností, které by mohlo nahradit těžká, nehospodárná a nebezpečná pro jakýkoliv povrch, ať už jde o asfalt nebo vrstvu půdy, pásová terénní vozidla. V rámci projektu se konaly soutěže amatérských terénních vozidel a v důsledku toho bylo vyvinuto kolo a třínápravové terénní vozidlo, které odpovídalo zadaným úkolům. Terénní vozidla získala název TREKOL, což znamená „Doprava Ekologická“. Prvním nákupčím několika exemplářů novinky byla akciová společnost Gazprom a poté se o nejnovější vývoj začaly zajímat další organizace a jednotlivci.

Nyní společnost vyrábí 8 modelů terénních vozidel, jedná se o terénní vozidla 6x6:

TREKOL 39294, TREKOL VEGA, TREKOL VEGA Pick-up, TREKOL HUSKY, TREKOL HUSKY Pick-up, vozidlo záchranné služby na základě TREKOL 39294.

Terénní vozidla 4х4: TREKOL 39041, TREKOL TROFI.

Zabýváme se také realizací terénních vozidel LESNIK našeho partnera z Vologdy, která jsou v rozpočtovější kategorii. Terénní vozidla LESNIK, stejně jako terénní vozidla TREKOL, se vyznačují vysokou průjezdností a spolehlivostí.

V jakých oblastech se převážně používají terénní vozidla TREKOL?

Pokud to bereme podle množství zakoupené techniky, pak je to samozřejmě především ropný a plynový komplex: údržba nalezišť, potrubí, dodávka týmů na pracoviště a dodávka drobného nákladu. Jedná se o společnosti jako GAZPROM, Rosněfť, Bašněft, LUKOIL, Tatněfť a další.

© Foto : TRECOL Ruské terénní vozidlo Trekol

K provádění ochrany práva a pořádku a hranic. Silové struktury: Ministerstvo vnitra, FSB, Národní garda. Záchranné služby ministerstva pro mimořádné situace plní úkoly s cílem záchrany lidí, včetně případů, kdy vrtulníky nemohou létat kvůli povětrnostním podmínkám. Zdravotnická zařízení používají terénní vozidla přestavěná na sanitku pro přístup do obcí, k nimž nevedou silnice. Železniční dělníci a energetičtí inženýři používají naše stroje pro údržbu dlouhých elektrických a železničních sítí. Přírodní rezervace, loviště. A samozřejmě jednotlivci, kteří se musí pohybovat v oblasti, kde nejsou silnice.

Které typy terénních vozidel jsou nejoblíbenější u kupujících?

Nejprodávanějším modelem za celou historii společnosti je TREKOL 39294 na pneumatikách 1300, což je třínápravový model se sklolaminátovou karosérií, s kapacitou pro 8 osob včetně řidiče, s nosností až 600 kg. Celkem bylo prodáno více než 2100 kusů.

S cílem náhrady tohoto populárního modelu společnost TREKOL uvedla na trh v roce 2020 nový model TREKOL VEGA, který se liší od 39294 duralovou nýtovanou tepelně izolovanou karosérií. Ukázalo se, že toto terénní vozidlo je pohodlnější a spolehlivější. Svým vzhledem a kvalitou již získalo popularitu u našich zákazníků.

Společnost TREKOL se také rozhodla vytvořit model terénního vozidla s vyšší nosností a vnitřním objemem. A podařilo se to, jedná se o model TRECOL HUSKY na pneumatikách s výškou 1600 mm, terénní vozidlo s uspořádáním kol 6x6 se zvýšenou nosností až 2 000 kg, což výrazně zvýšilo účinnost terénních vozidel. Tento model konkuruje těžkým pásovým vozidlům, pokud jde o nosnost a průjezdnost, a to i díky obvyklému uspořádání automobilu a pohodlí. Na rozdíl od pásových vozidel mají vozidla TREKOL, určená pro zasněženou a bažinatou krajinu, povoleno jezdit ve zvláště chráněných přírodních oblastech, protože nízkotlaká kola nepoškozují vrchní vrstvu půdy.

Ruské terénní vozidlo Trekol © Foto : TRECOL

Ruské terénní vozidlo Trekol © Foto : TRECOL

Ruské terénní vozidlo Trekol © Foto : TRECOL 1 / 3 © Foto : TRECOL Ruské terénní vozidlo Trekol

Jaké jsou hlavní výhody terénních vozidel TREKOL oproti podobným projektům? Jaké jsou hlavní rozdíly?

Hlavní předností terénních vozidel značky TREKOL je jejich jednoduchost konstrukce, spolehlivost a pohodlí. Díky jednoduchým konstrukčním řešením s využitím i sériových náhradních dílů domácí produkce se nám podařilo dosáhnout vysokých možností údržby.

Naše terénní vozidla mohou být snadno obsluhována a opravována odborníky s malou kvalifikací v nejodlehlejších oblastech naší země. Toho všeho bylo dosaženo díky našemu velkému týmu konstrukčních, technologických, zkušebních a dalších oddělení, která vyvíjejí, zdokonalují spolehlivé komponenty a agregáty, kontrolují kvalitu dílů a hotových terénních vozidel i na specializovaném polygonu.

Je společnost TREKOL zastoupena na zahraničním trhu? Se kterými zeměmi v současné době aktivně spolupracujete? Na jaké trhy se chystáte vstoupit?

TREKOL neustále dostává dotazy od potenciálních zainteresovaných kupujících, které zajímají i otázky partnerství v oblasti prodeje a služeb v zahraničí. K dnešnímu dni jsme uzavřeli obchodní smlouvy s Tureckem, Íránem, Libanonem, Kazachstánem, Spojenými arabskými emiráty, probíhají jednání s Kuvajtem, Čínou, Vietnamem, Thajskem, Mongolskem. Pro soukromé klienty byla terénní vozidla poslána do Lucemburska, Lotyšska, Uzbekistánu, na Madagaskar, do Tádžikistánu a Jižního Súdánu (Lékaři bez hranic).