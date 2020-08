V Minsku zahřměl výbuch. V zemi pokračují demonstrace

Celkem došlo k několika výbuchům. Na místě dříve došlo ke střetům mezi demonstranty a těžkooděnci

Opozice neuznává volební vítězství dosavadního běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Protestující vyšli do ulic Minsku a řady dalších měst. V Minsku, Brestu, Vitebsku a dalších městech došlo k masovému zatýkání.

Policie použila k potlačení demonstrantů slzný plyn, zábleskové granáty a vodní děla. Mezi protestujícími jsou i zranění. Zranění utrpěl i reportér agentury AP. Na místě zasahuje ambulance.

Podle zpravodaje Sputniku demonstrující na Náměstí vítězství v centru Minsku házeli na bezpečnostní síly světlice. Dále se snaží postavit i barikády pomocí popelnic.

Běloruské ministerstvo vnitra později oznámilo, že situaci v Minsku a dalších městech má zcela pod kontrolou. V resortu dále uvedli, že se internetem šíří množství falešných informací o událostech v zemi. Hlavní ulice hlavního města jsou uzavřené.

Štáb opoziční kandidátky Světlany Tichanovské se domnívá, že volby názorně ukázaly nástup politické krize v Bělorusku. Štáb Tichanovské vyzval silové složky, aby bránily mírové demonstrace a neporušovaly běloruské zákony.

„Jsme mírumilovní lidé, neprovokujeme a postupujeme v rámci zákona. Máme ústavní právo na pokojný protest,“ uvedla zástupkyně kandidátky Olga Kovaľkovová.

„Chci požádat milice a armádu, aby pamatovaly, že jsou součástí národa,“ stojí v jejím Telegramu. „Vím, že se Bělorusové zítra vzbudí v nové zemi a doufám, že zítra nás čekají pouze dobré zprávy. Prosím, zastavte násilí. Především důstojníci, já vím, že to můžete učinit,“ prohlásila dále.

Před druhou ráno SEČ štáb Tichonovské oznámil, že se zabarikádoval. Zástupci političky uvedli, že se obávají zadržování ze strany policistů.

Podle oficiálních předběžných výsledků současný prezident Lukašenko volby drtivě vyhrál. Podle průzkumů získal 79,7 % hlasů, zatímco jeho hlavní soupeřka Světlana Tichanovskaja 6,8 %. Stoupenci opozice výsledky voleb neuznávají.

Podle výsledků alternativního sčítání opozicí získala Tichanovskaja přes 80 % hlasů. Kandidátka hodlá údajně v souvislosti s výsledkem voleb podávat stížnost k soudu.

Prezidentské volby

Dne 9. srpna se konaly prezidentské volby V Bělorusku. Stávající prezident Alexandr Lukašenko usiloval o to, aby byl zvolen do svého šestého funkčního období. Kromě něj se voleb zúčastnili bývalá poslankyně dolní komory parlamentu Anna Konopackaja, spolupředseda občanského sdružení s názvem Mluv pravdu Andrej Dmitrijev, předseda běloruské sociálně demokratické strany Sergej Čerečeň a manželka populárního běloruského video bloggera Světlana Tichanovskaja.

Volební kampaň doprovázely nepovolené protesty v Minsku a dalších běloruských městech.

Před volbami Lukašenko uvedl, že by nechtěl zapojovat armádu do kontroly veřejného pořádku, avšak „stát se může cokoliv“. Podle jeho slov udělají úřady všechno, aby nedopustily v zemi „majdany“, jelikož je to výhodné jen pro „někoho zvnějšku“, kdo se snaží oslabit zemi a pak s ní udělat cokoliv, co si zamane. Manžela Světlany Tichanovské Sergeje zadrželi a zatkli během volební kampaně v rámci několika trestních věcí.

Podle údajů běloruského vyšetřovacího výboru bylo vůči němu zahájeno šetření, a to i v souvislosti s přípravou masových nepokojů. Tichanovskij se sám plánoval účastnit voleb, ale nemohl se zaregistrovat do Centrální volební komise Běloruska se svou iniciativní skupinou, jelikož osobně nepodepsal dokumenty. Skupinu tak zaregistrovala jeho manželka, které se také stala kandidátkou.