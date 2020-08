Lukašenko podle předběžných volebních výsledků získal 80,23 % hlasů

„Lukašenka Alexandra Grigorjeviče volily čtyři miliony 652 tisíc lidí neboli 80,23 % hlasů,“ řekla Jermošina na pondělním brífinku.

Hlasování se zúčastnilo pět milionů 790 tisíc lidí, volební účast činí 84,23 %.

Prezidentské volby v Bělorusku

Dne 9. srpna se konaly prezidentské volby V Bělorusku. Stávající prezident Alexandr Lukašenko usiloval o to, aby byl zvolen do svého šestého funkčního období. Kromě něj se voleb zúčastnili bývalá poslankyně dolní komory parlamentu Anna Konopackaja, spolupředseda občanského sdružení s názvem Mluv pravdu Andrej Dmitrijev, předseda běloruské sociálně demokratické strany Sergej Čerečeň a manželka populárního běloruského video bloggera Světlana Tichanovskaja.

Volební kampaň doprovázely nepovolené protesty v Minsku a dalších běloruských městech.

Před volbami Lukašenko uvedl, že by nechtěl zapojovat armádu do kontroly veřejného pořádku, avšak „stát se může cokoliv“. Podle jeho slov udělají úřady všechno, aby nedopustily v zemi „majdany“, jelikož je to výhodné jen pro „někoho zvnějšku“, kdo se snaží oslabit zemi a pak s ní udělat cokoliv, co si zamane. Manžela Světlany Tichanovské Sergeje zadrželi a zatkli během volební kampaně v rámci několika trestních věcí.

Podle údajů běloruského vyšetřovacího výboru bylo vůči němu zahájeno šetření, a to i v souvislosti s přípravou masových nepokojů. Tichanovskij se sám plánoval účastnit voleb, ale nemohl se zaregistrovat do Centrální volební komise Běloruska se svou iniciativní skupinou, jelikož osobně nepodepsal dokumenty. Skupinu tak zaregistrovala jeho manželka, které se také stala kandidátkou.