Korespondent Sputniku Bělorusko Jevgenij Olejnik byl zadržen a zbit po nočních nepokojích v Minsku

V šest hodin ráno se vracel domů poté, co připravil materiál o zraněných v nemocnici po nočních nepokojích v Minsku. Novinář se s redakcí mohl spojit až nyní.

Jak uvádí Sputnik Bělorusko, nyní Olejnik je již doma a je v pořádku. V 5:48 ráno opustil nemocnici v Minsku, kde připravil materiál o zraněných, zastavil se vyfotit policejní vůz, když k němu přiběhli dva policisty. Navzdory novinářské akreditaci byl zbit a zadržen.

Šéfredaktorka RT a MIA Rossiya Segodnya Margarita Simoňanová vyzvala běloruské úřady a osobně prezidenta republiky Alexandra Lukašenka, aby propustil zadržené novináře.

Simoňanová napsala, že hlava státu „má právo jakkoliv dávat do pořádku vlastní zemi“, ale zadržovat zástupce médií za jejich práci právo nemá.

„Pokud si nechcete znepřátelit lidi, kteří vás podpořili v tuto důležitou noc, okamžitě propusťte Semjona Pegova,“ napsala Simoňanová na Telegramu.

Dodala, že kolegové novináře hned teď chtějí vědět, kde se nachází, v jakém je stavu, a poskytují-li mu zdravotní péči.

Zadržení novinářů v Bělorusku

Simoňanová rovněž vyzvala k osvobození externí redaktory video agentury Ruptly a všech novinářů, kteří informovali o volbách v Bělorusku čestně a nezaujatě.

Dříve byla v Minsku zadržena externí redaktorka Ruptly. Je ve vyšetřovací vazbě a nelze se s ní spojit. Ještě dříve byli při otevření volebních místností zadrženi dva další externí redaktoři Ruptly.

Šéfredaktorka Daily Storm Alena Sivková Sputniku sdělila, že novináři Anton Starkov a Dmirij Lasenko byli zbiti při zadržení v Minsku. Dodala, že spolu s nimi byl také zbit Maxim Solopov z portálu Meduza, „který to schytal ještě více“.

Šéfredaktor televize Dožď Tichon Dzjadko dříve informoval o zadržení svých zaměstnanců v Minsku. V rozhovoru pro Sputnik sdělil, že se novináři vrátili do Moskvy se zákazem vstupu do Běloruska na dobu pěti let.

Prezidentské volby v Bělorusku

V neděli se v Bělorusku konaly prezidentské volby. Podle Ústřední volební komise stávající prezident Alexandr Lukašenko získává 81,35 % hlasů, následuje Světlana Tichanovská s 8 % hlasů. Současně volební štáb Tichanovské uvedl, že výsledky voleb neuznává. Poznamenává, že údaje z volebních místností ve všech regionech republiky ukazují, že získala 70 až 80 %.

Po zveřejnění prvních předběžných výsledků v neděli večer vypukly v několika běloruských městech masové protesty proti výsledkům voleb. Protestující v centru Minsku postavili barikády z popelnic. Policie použila proti demonstrantům slzný plyn, vodní děla a zábleskové granáty a vytlačila demonstranty z centra města. Jak uvedlo Ministerstvo vnitra Běloruska, v důsledku nepokojů byly zadrženy tři tisíce lidí, asi 100 lidí bylo zraněno.