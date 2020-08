Je načasována úplná obnova odvětví cestovního ruchu

„Naše poslední zpráva ukazuje, že podle očekávání (počet - red.) cest do Evropy bude v roce 2020 nejméně o 54 % nižší než v roce 2019. Ačkoliv je třeba říci, že očekáváme oživení v roce 2021, globální ekonomika cestovního ruchu bude potřebovat další dva roky, než se vrátí na úroveň roku 2019, vzhledem k propojené povaze dopadu koronaviru na zdraví a ekonomiku,“ řekl.

Zpráva organizace, která byla zveřejněna začátkem července, také uvádí, že odvětví cestovního ruchu v Evropě může letos ztratit 14,2 až 29,5 milionu pracovních míst.

Obnovení cest do všech destinací po celém světě bude záviset na ekonomických faktorech, rychlosti, s jakou budou zrušena cestovní omezení, na zdraví leteckého průmyslu a na míře rizika averze potenciálních cestujících, dodal expert.

Turismus v Česku

Pokud jde o situaci s cestovním ruchem v rámci ČR, Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) uvedla, že se české turisty zatím podařilo zlákat, aby zůstali doma.

„S podnikateli v cestovním ruchu jsme se shodli, že je potřeba, aby stát podpořil domácí cestovní ruch například velkou marketingovou kampaní. A aby Češi strávili dovolenou v tuzemsku například i­ v příštím roce,“ zmínila v rozhovoru pro portál iDnes.cz.

„V těchto zemích se snažíme turisty lákat i cílenou propagací,“ podotkla.

Rovněž doplnila, že poté, co se u nás došlo ke znovuotevření hranic, se k ním vrací především lidé ze sousedních zemí, kteří mohou využít vlak nebo auto. Letecká doprava se zatím dle jejích slov příliš nevyužívá.

Ministerstvo pro místní rozvoj tak minulý měsic přišlo s návrhem podpory domácího cestovního ruchu, jenž kvůli pandemii koronaviru značně propadl.

Resort tak přišel s návrhem, podle kterého je v plánu vytvořit prostřednictvím médií reklamní kampaň cílenou na podporu domácího cestovního ruchu. Vláda by v případě souhlasu s návrhem měla poskytnout prostředky státního rozpočtu ve výši 2 miliardy Kč. Peníze pak budou rozděleny do jednotlivých typů médií, přičemž nejvíce peněz má jít do televizí. Jde celkem o 700 milionů korun.