Léčivé vlastnosti křiku: Psychiatr promluvil o tom, kdy si můžete pořádně zařvat

Křik je jedním z nejdůležitějších mechanismů emocionálního uvolnění, které člověk má. Pokud si člověk zakřičí správně a v ten správný okamžik, může si v sobě vyřešit některé své vnitřní problémy, je si jistý psychiatr.

„Křičet můžete v lese nebo v bytě. Důležité je dělat to tak, aby to bylo bezpečné pro ostatní. Pomocí křiku můžete uvolnit napětí – emocionální energie nejde dovnitř do člověka, neničí ho z psychického hlediska. Ale samozřejmě celkový problém to neřeší. Není to práce s psychoanalytikem, ale v době silného emocionálního napětí to pomáhá,“ uvedl psychiatr.

Kromě správného místa a času pro křik je dobré vybrat si i správný cíl. Křičení na své podřízené a kolegy v práci příliš nepomůže, spíše to bude ještě horší. Psychoterapeuti doporučují, abyste svůj křik směřovali na nějaký problém.

Psychiatr uvedl, že je dobré, pokud se člověk skrz křičení nějakým způsobem uvolní. Je však nutné to dělat tak, aby bylo toto křičení nasměřováno na konkrétní osobu.

„Musíte křičet sami na sebe, právě tehdy je to efektivní. Dále je to efektivní i během psychoterapeutického procesu. I psychoterapeut vás může požádat, abyste si zakřičeli a zařvali kvůli jakékoliv křivdě. Toto vždycky snižuje napětí a funguje to na člověka nejlépe,“ uvedl psychiatr v rozhovoru s rádiem Sputnik.

Pláč jako boj proti stresu

Psychiatr Jevgenij Fomin zase promluvil dříve o pláči jako o účinném prostředku proti stresu. Zaměřil se však i na jistý stereotyp, který vládne na světě - že muži nepláčou.

Stereotyp, že muži nepláčou, vychází z představy, že by měli být pevností psychologického klidu a modelem stability. Ženy mají v tomto ohledu velkou psychologickou výhodu a mohou bez rozpaků plakat, aby zmírnily napětí, říká Jevgenij Fomin. Se slzami z těla jsou vyplavené sloučeniny, které jsou výsledkem emočního šoku, toxinů a látek, které stimulují stres, vysvětluje dále.

Zadržování emocí a slz je tudíž špatné pro zdraví. Podle experta by bylo i pro muže také někdy dobré pořádně si zaplakat, aby očistili tělo a zmírnili napětí. I přesto však časté využívání této techniky na odbourání stresu, a to zejména na veřejnosti, není dobré ani pro muže ani ženy. Je lepší „vypustit páru“ tak, aby to nikdo neviděl, varuje psychiatr.