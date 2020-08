Na internetu se objevil žebříček sedmi filmů s reálnými sexuálními scénami

Seznam obsahuje celkem sedm filmů, které přitahovaly pozornost kvůli scénám, které se v nich objevily, a to nehledě na skutečnost, že na obrazvce se často objevili i dubléři slavných herců.

A které slavné snímky se tedy v seznamu objevily? V žebříčku nesmí chybět film Nymfomanka z roku 2013, což je režisérský počin Larse von Triera. Film obsahuje velké množství poněkud otevřených scén. Když se herec Shia LaBeouf vyznal se svými pocity hlavní aktérce filmu Stacy Martinové, objevily se zvěsti, že mezi herci existují jisté sympatie i za kamerami. Sám režisér již dříve uvedl, že ve filmu bude k vidění pouze reálný sex a LaBeouf pak souhlasil s tím, že může být natočen v těchto scénách bez dubléra. Nakonec to však bylo úplně jinak. Jelikož na kameru byli natočeni pornoherci a na jejich těla byly pak v postprodukci „připevněny“ hlavy hlavních aktérů.

Jako další film je uveden Little Ashes od režiséra Paula Morrisona. Ve filmu se objevuje surrealistický malíř Salvador Dalí, kterého ztvárnil Robert Pattinson známý například ze Stmívání, a básník Federico García Lorca. Ve filmu dochází ke spojení nejen umění, ale i romantických pocitů.

Další na seznamu je dílo s názvem Caligula. Pokud se vám zdá, že reálné sexuální scény jsou dílem moderní doby, pak se pletete. Důkazem budiž tento snímek z roku 1979 režiséra Tinta Brasse. Uvádí se, že tvrdé sexuální scény, které se ve filmu nachází, nebyly však natočeny režisérem Brassem. Podle něj se stal Caligula pornografickým filmem, který ignoroval záměry režiséra. Do filmu vložil autentické pornografické scény bez vědomí režiséra producent Bob Guccione, který tak učinil poté, co byl film již natočen.

Následuje film s názvem The Brown Bunny, tedy v překladu hnědý králíček. Tento snímek se setkal s velmi nelibým přivítáním na filmovém festivalu v Cannes. Mnoho diváků totiž během promítání opustilo sál a ti ostatní film jednoduše vypískali . Po filmu slíbil režisér Vincent Gallo, že už nikdy nebude nic točit a ukončí svou režisérskou kariéru.

Režisér Lars von Trier se v žebříčku objevuje znovu, tentokrát s filmem Antikrist z roku 2009. Tento film je založen na myšlence, že náš svět byl vytvořen ďáblem. Na začátku je vidět, jak se muž se ženou oddávají sexu a nevšimnou si, že z okna vypadne jejich dítě. Divák již zřejmě tuší, jak tato scéna dopadne, a poté sleduje, jak tento osudový okamžik změní navždy jejich životy. Za zmínku stojí, že v sexuálních scénách nebyli vůbec využiti dubléři.

Téměř na konci žebříčku se nachází kanadský snímek s názvem Lie with Me režiséra Clémenta Virga. Leila, hlavní hrdinka, je mladá dívka, která se ráda oddává jednorázovému sexu s muži. Do cesty jí však vstoupí David. Vztah s ním, jak se zdá, není takový, jako měla Leila s ostatními muži.

Žebříček končí americkým filmem s názvem Shortbus, který sleduje osudy několika obyvatel New Yorku, jak se potýkají se svými sexuálními a milostnými vztahy v klubu Shortbus. Ten je otevřen pro lidi všech sexuálních orientací. Při castingu na film museli herci nahrát 10minutové video, ve kterém popisovali svůj nejdůležitější sexuální zážitek. Ve filmu se objevuje velké množství sexuálních scén, samotný režisér však prohlásil, že on svůj film za pornografický nepovažuje. „Nepovažuji svůj film za pornografický, jelikož pornografie je charakteristická absencí uměleckých cílů,“ uvedl.