Fotografie očí pacientů mohou odhalit, zda je pravděpodobné, že zemřou na srdeční selhání

Při pohledu do očí pacienta se srdečním selháním to může lékařům říct, jak dlouho bude pacient žít, ukázala studie. Výzkum zjistil, že pacienti s většími očními zornicemi mají větší šance, že přežijí srdeční selhání.

Během studie vědci fotografovali oči 870 pacientů, kteří byli hospitalizováni s akutním srdečním selháním. Účastníci byli pak rozděleni na ty s velkými zornicemi a na ty s menšími zornicemi.

Studie, kterou včera zveřejnila Evropská kardiologická společnost, zjistila, že u lidí s menšími zornicemi je dvakrát vyšší pravděpodobnost, že zemřou.

Mezitím bylo 47 procent případů s malými zornicemi a pouze 28 procent s velkými zornicemi převezeno do nemocnice.

Autor studie doktor Kohei Nozaki z univerzitní nemocnice Kitasato v Japonsku řekl: „Naše výsledky naznačují, že oblast zornic je nový způsob, jak identifikovat pacienty se srdcem se zvýšeným rizikem úmrtí nebo hospitalizace.“

„To poskytuje příležitost zasáhnout a zlepšit léčbu," dodal.

Srdeční selhání je stav ohrožující život, ve kterém srdce není schopné pumpovat dostatek krve, aby vyhovovala potřebám těla. Mezi příznaky patří dušnost, oteklé končetiny a únava.

Až 45 procent pacientů přijatých do nemocnice se srdečním selháním zemře do 12 měsíců od přijetí a většina zemře do pěti let.

Nozaki řekl: „Nalezení lepších způsobů, jak určit, u kterých pacientů je větší pravděpodobnost, že budou znovu přijati nebo zemřou, je zásadní."

Vysvětlil, že jednou z příčin zhoršení srdečního selhání je narušená funkce autonomního systému těla, který řídí srdeční frekvenci, trávení a dýchání.

Nozaki řekl, že zornice je další způsob, jak posoudit autonomní funkce, a byl použit u pacientů s Parkinsonovou chorobou a cukrovkou.

Nová studie zkoumala, zda oblast zornice může předpovědět prognózu u pacientů se srdečním selháním.

Studie byla provedena u 870 pacientů hospitalizovaných kvůli akutnímu srdečnímu selhání v letech 2012 až 2017. Průměrný věk byl 67 let, 37 procent z hospitalizovaných byly ženy.

Oblast zornic byla měřena v obou očích nejméně sedm dní po přijetí do nemocnice.

Pacienti byli rozděleni do skupiny s malou zornicovou oblastí a do skupiny s velkou oblastí zornic.

Velká plocha zornic byla důsledně spojena s příznivým přežitím – bez ohledu na věk, pohlaví, a přítomnost buď normálního srdečního rytmu, nebo fibrilace síní.

„Naše studie naznačuje, že by mohla být použita v každodenní klinické praxi k předvídání prognózy u pacientů se srdečním selháním, včetně těch, kteří mají také fibrilaci síní. Pacienti s malou oblastí zornice by mohli být upřednostňováni pro srdeční rehabilitaci s fyzickou aktivitou, která údajně zlepšuje autonomní funkci," uvádí odborník.

Poznamenal, že technologie nemůže být použita u pacientů s těžkou retinopatií nebo jinými očními chorobami.