Máte rádi ruský šašlik, ale bojíte se o své zdraví? Gastroenteroložka uvedla, jak snížit škodlivost tohoto jídla

Podle slov odbornice je nutné nejprve znát svou míru v jídle, protože živočišná bílkovina se v těle ve velkém množství špatně absorbuje. Toto zase může vyvolat rozvoj prekancerózního stavu, zejména chronické zácpy a kolitidy.

Jako další radu lékařka uvedla to, že maso by se mělo doplňovat čerstvými okurkami a bylinkami. Dijanova kromě toho poznamenala , že maso by se nemělo jíst později než v poledne, na večeři jsou vhodnější jiná jídla, lehčí – například tvaroh, vejce, saláty s nesoleným sýrem, ryby nebo mořské plody.

Kromě toho doporučila zahrnout do každého jídla jeden typ proteinu a jeden typ vlákniny, což pomáhá předcházet rozvoji aterosklerózy, rakoviny a diabetu a také pomáhá předcházet nadměrné hmotnosti. Dietoložka poznamenala, že ideálně by se měla střídat bílkovina živočišná a rostlinná.

Snížení hladiny cholesterolu

V této souvislosti zmiňme, že dříve dali lékaři rady, jak lze snížit hladinu špatného cholesterolu v těle bez léků. Opravdu to totiž jde. Ve vysílání televizního kanálu Rossija 1 uvedl dietolog Michail Ginzburg, že cholesterol plní „opravnou funkci“, tedy že zlepšuje vnitřní stav tepen.

Nutno podotknout, že nadbytek cholesterolu, stejně jako jeho nedostatek, však poškozuje zdraví. Ginzburg vysvětlil, že hladina cholesterolu nad 5,5 milimolu na litr je již příliš vysoká. Podle něj je špatný cholesterol takový, který jde „z jater do periferie“ a je uložen v lipidových placích, což zvyšuje jejich objem. Takový cholesterol je ukládán na stěnách krevních cév, ucpává je a narušuje přísun krve do orgánů.

Normalizovat hladinu cholesterolu lze pomocí některých potravin, pokračoval odborník na výživu. Při každodenní konzumaci cibule a česneku dostává tělo potřebné množství bioaktivních látek, které chrání stěny cév před růstem aterosklerotických plaků a zánětů.

Kromě toho pomáhají sušená jablka, dodal Ginzburg. Vláknina v nich přispívá k rozkladu cholesterolu na stěnách krevních cév a snižuje jeho hladinu v těle. Seznam takových produktů zahrnuje také rajčata, rajčatovou pastu a šťávu, sledě, makrely, sardinky a jiné volně žijící ryby v severních mořích bohaté na omega-3.