Nová biografie Hledání svobody vysvětluje, proč první manželství Meghan Markle selhalo

Kniha, kterou napsali a vydali Omid Scobie a Carolyn Durand, tvrdí, že první manžel vévodkyně ze Sussexu Trevor Engelson chtěl, aby jeho populární manželka byla „závislá jen na něm".

To naznačuje, že americký pár, který byl spolu v letech 2011 až 2013 po sedmi letech randění, se odcizil, jakmile se Meghan stala slavná díky americkému televiznímu dramatu Suits.

Nalezení svobody poskytuje důvěrně podrobnou a personalizovanou verzi událostí, které vedly k dramatickému odchodu vévodů ze Sussexu z královského života, přičemž spoluautoři Scobie a Durand trvají na tom, že „všechny informace v této knize mají alespoň dva zdroje".

Podle knihy se Meghan zamilovala do manžela Trevora, když byl mladým producentem.

„Zatímco spolu ještě byli, Meghan se nahlas divila svým nejbližším přátelům, proč se Trevor nechoval, jako by podporoval její hereckou kariéru," píší autoři.

„Měla pocit, že se mu líbí, že je na něm závislá. To byla dynamika jejich vztahu; Trevor byl dominantní postavou,” uvedl zdroj.

Zdroj dodal, že poté, co Meghan získala svou roli v Suits, dynamika jejich vztahu se měnila a Trevorovi se to „nelíbilo".

Meghan trávila většinu svého času v kanadském Torontu, aby natáčela, zatímco její partner zůstal v USA, a to také hrálo roli v úpadku jejich manželství, píše se v knize.

Jejich manželství oficiálně skončilo v roce 2014 a v jejich rozvodových papírech bylo napsáno, že příčinou jsou „nesmiřitelné rozdíly".

Od té doby se však loni oženil s výživovou specialistou Kurland, téměř přesně rok poté, co Meghan a princ Harry měli svatbu.

Trevor zůstal neuvěřitelně upjatý ohledně svého manželství s vévodkyní ze Sussexu.