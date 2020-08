Lékařka vyjmenovala nejužitečnější pokrmy na snídani

„Ráno by talíř neměl být naplněn pouze jednou složkou, jako je kaše, jak se běžně věří," řekla.

Podle Julije Čechoninové by ráno na talíři vždy měly ležet dvě složky – proteinová miska a příloha ve formě kaše.

Podle odbornice člověk potřebuje sacharidy jako zdroj energie v dopoledních hodinách. Nicméně snídaně bez bílkovin, které lze získat ve formě omelety nebo tvarohového koláče, zvyšuje riziko, že během dne nedosáhne denní normy.

„Pokud nedostaneme bílkoviny za den, nabereme přebytečný tuk a sacharidy – neexistují žádné jiné možnosti," vysvětlila Čechoninová.

Odbornice na výživu dospěla k závěru, že to přímo souvisí s výskytem nadváhy.

Jaké potraviny by lidé měli konzumovat každý den

Výživová poradkyně a kinezioložka Anastasia Šagarovová dříve uvedla, jaké potraviny by lidé měli zakomponovat do své každodenní stravy. Podle této lékařky by totiž měly tělu poskytnout dostatek bílkovin a tuků.

Jde o následující produkty: maso, mořské plody, ryby. Bez nich totiž není možné udržovat tělo zdravé a v rovnováze, věří odbornice.

A co je na těchto výše zmíněných potravinách tak důležitého? Jsou totiž zdrojem bohatým na bílkoviny. Šagarovová také uvedla, že by tyto potraviny měly být konzumovány v množství 1,5 gramu na 1 kilogram hmotnosti. Díky tomu, že člověk zná svou tělesnou hmotnost, může určit svůj osobní denní standardní příjem.

„Sto gramů masa obsahuje asi 20 gramů bílkovin,“ uvedla výživová poradkyně a kinezioložka.

Odbornice na výživu také vysvětlila, že by tyto potraviny nasycené bílkovinami a tukem měly být konzumovány v první polovině dne, jelikož proces jejich trávení trvá vcelku dlouho. Kromě toho se tyto potraviny musí jíst se zeleninou – zabraňuje to totiž vzniku škodlivých usazenin v zažívacím traktu.