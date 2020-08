Externí pracovníci agentury Ruptly zmizeli v Minsku. Již čtvrtý den o nich nejsou žádné informace

Jak informuje agentura RT, 11. srpna na seznamech zadržených, kterými disponují běloruští ochránci práv, Svaz novinářů, a policie, externí pracovníci nebyli. Šéfka tiskového oddělení běloruského ministerstva vnitra Olga Čemadanovová slíbila, že je vyhledá.

Včera bylo oznámeno, že externí pracovnici Ruptly zadrženou 9. srpna propustili z vazby.

Kvůli krokům běloruských bezpečnostních složek vůči ruským novinářům vyjádřil Svaz novinářů Ruska (SNR) rozhodný protest: „Podle očitých svědků jedná běloruská policie a OMON (pořádkové síly, pozn. red.) ve vztahu k novinářům se zvláštní krutostí. Mlátí je, ničí drahé vybavení a odebírají osobní věci. SNR považuje tuto praxi běloruských úřadů za naprosto nepřijatelnou a požaduje okamžité ukončení násilí vůči zástupcům médií.“

Během protestů v Bělorusku bylo zaznamenáno mnoho případů násilí vůči novinářům. Jenom v úterý bezpečnostní složky zaútočily v Minsku na tři novináře ruské služby BBC, přitom podle samotné agentury měli její pracovníci akreditaci, identifikační vesty a identifikační karty. Kromě toho policejní důstojníci v Minsku zmlátili obušky pracovníky běloruské Komsomolské pravdy – řidiče a novináře, který také měl na sobě vestu s nápisem Tisk a prokázal se svou akreditací. Podle Běloruské asociace novinářů byli v Minsku za použití síly zadrženi také dva zaměstnanci zpravodajského portálu Onliner.

Dříve se také informovalo o zadržení řady ruských novinářů a korespondentů z agentury Rossiya Segodnya , Znak.com, Daily Storm, Meduza, RT, Sputnik, kanálu Dožď. Během zadržování byla proti nim použita fyzická síla. Někteří poté, co byli propuštěni, dostali zákaz vstupu do Běloruska na dobu pěti let.

Nepokoje vzplanuly v Bělorusku po nedělní volbě prezidenta. Podle výsledků zvítězil nynější lídr Alexandr Lukašenko, který usiloval o to, aby byl zvolen do svého šestého funkčního období, získal 80,08 % hlasů. Druhé místo získala Světlana Tichanovská s 10,09 %.

Ve štábu Tichanovské ale tvrdí, že neuznávají oficiální výsledky voleb a zdůrazňují, že podle údajů z volebních místností všech regionů země právě Tichanovská získala 70-80 % hlasů.

Kandidátka teď odjela do Litvy. Její stoupenci uvádí, že Tichanovská byla přinucena opustit zemi a že odjezd „organizovaly” běloruské úřady.