WHO okomentovala registraci ruské vakcíny proti covidu-19

V úterý informoval ruský prezident Vladimir Putin o první registraci vakcíny proti koronaviru v Ruské federaci. K této zprávě se nyní vyjádřila i Světová zdravotnická organizace. Techničtí experti WHO uvedli, že jakákoliv bezpečná a účinná vakcína bude všeobecným blahem.

„WHO si je vědoma faktu, že vakcína proti covidu-19 byla zaregistrovaná ve Státním registru léčivých přípravků Ruské federace, jak bylo oznámeno 11. srpna. WHO vítá veškerý pokrok v oblasti výzkumů a vývoji vakcíny proti covidu-19, (…) požaduje rychlý, spravedlivý a rovnoprávný přístup k jakýmkoliv takovým vakcínám na světě,“ uvedli v organizaci.

Ruská vakcína

Zástupci WHO dříve uváděli, že s Moskvou diskutují o možnosti rekvalifikace ruské vakcíny, což by mělo určit, do jaké míry odpovídá mezinárodním standardům.

Připomeňme, že o registraci vakcíny včera promluvil prezident Putin a ministr zdravotnictví Michail Muraško. „Pokud vím, tak dnes ráno byla zaregistrována první vakcína na světě proti novému koronaviru,“ uvedl Putin na setkání s členy vlády. Dodal, že i jedna z jeho dcer se nechala touto vakcínou naočkovat.

Ministr zdravotnictví konstatoval, že u vakcíny proti koronaviru budou i nadále probíhat klinická testování, kterých se účastní tisíce lidí. K tomu dodal, že Rusko je vlastně první zemí, která zaregistrovala vakcínu proti novému koronaviru.

Preklinické testování vakcíny bylo provedeno v Gamalejově centru a ve 48. výzkumném ústavu Ministerstva obrany RF. Klinické studie pak byly provedeny na Sečenovské univerzitě a v Burdenkově hlavní vojenské klinické nemocnici. Specialisté nejednou zdůrazňovali, že během testů byly u všech dobrovolníků vyvinuty vysoké titry protilátek proti SARS-CoV-2 a žádný z nich neměl vážné komplikace. Třetí fáze testování vakcíny, která dostala název Sputnik V, začíná 12. srpna.

Uvádí se, že očkování je plánováno ve dvou etapách. V té první bude aplikován komponent I, po třech týdnech pak komponent II. Tato dvoufázová vakcinace umožní vytvořit dlouhodobou imunitu – trvat by měla dva roky.

Komentáře v zahraničí

Registraci ruské vakcíny komentovali taktéž v zahraničí. Například německý ministr zdravotnictví Jens Spahn konstatoval, že se ke zprávám o nové ruské vakcíně staví skepticky. Svůj postoj vysvětlil tím, že preparát zatím neprošel třetí fází klinického testování na velkém vzorku dobrovolníků, proto „očkovat miliony nebo miliardy lidí“ je příliš brzy a pravděpodobně i nebezpečné. Podle jeho mínění nejde o to být první ve vytvoření vakcíny, ale o to, aby byla efektivní a bezpečná.

Hlavní infektolog Spojených států Anthony Fauci zase uvedl, že američtí specialisté by mohli již v příštím týdnu představit několik variant vakcíny proti covidu-19, nejsou si však jisti účinností a bezpečností vakcíny. Vyjádřil pochybnosti, že Rusko svou vakcínu řádně otestovalo.

V ruském ministerstvu zdravotnictví označili kritiku za neopodstatněnou, jelikož platforma, na níž byla vakcína vytvořena, je dobře prostudována a je bezpečná: dříve se využívala již pro syntézu a výrobu dalších léků.