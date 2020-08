V Polsku prohlásili, že NATO nemá zasahovat do situace v Bělorusku. Pompeo pohrozil sankcemi

NATO nemá zasahovat do situace v Bělorusku, prohlásil polský ministr národní obrany Mariusz Blaszczak v přenosu Polského radia.

„Myslím, že to, co se děje v Bělorusku, je především věc sousedské podpory,“ řekl Blaszczak.

„Nemyslím, že je to dobré téma pro Severoatlantickou alianci,“ prohlásil ministr v odpovědi na otázku, jestli má aliance zasáhnout do běloruských událostí.

Připomněl, že prezidenti Polska a Litvy vyslovili „připravenost ke spolupráci“ na jednáních mezi Běloruskem a EU.

Hromadné protestní akce vypukly po celém Bělorusku 9. srpna po prezidentských volbách, ve kterých zvítězil stávající prezident státu Alexandr Lukašenko, podle dat Ústřední volební komise získal 80,08 % hlasů. Nepovolené akce pokračují od neděle, jsou ale tvrdě potlačovány policií.

Proti demonstrantům nasazují slzný plyn, vodní děla, zábleskové granáty a gumové projektily. Běloruské ministerstvo vnitra informovalo, že během nepokojů zahynul jeden člověk, který se na policisty pokusil hodit neidentifikované výbušné zařízení.

Eventuální aktivity USA

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo nevyloučil vyhlášení sankcí proti Bělorusku.

V rozhovoru zveřejněném ministerstvem zahraničí se Pompea zeptali na zavedení sankcí proti Minsku, nebo jestli budou například pozastaveny dodávky ropy.

„Jsem si jistý, že tyhle věci zvážíme. Důležité ale jsou kritéria. Co podle našeho mínění můžeme udělat nejen jednostranně jako USA, ale ve vícestranném formátu, abychom dosáhli dobrého výsledku pro běloruský lid bez ohledu na to, jestli to budou sankce anebo rozhodnutí o dodávkách (ropných) výrobků. O těchto věcech jsme ještě rozhodnutí nepřijali,“ řekl Pompeo.