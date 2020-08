V EU byla kvůli událostem v Bělorusku vyslovena mínění ohledně posouzení sankcí proti Minsku.

„Co by mohla udělat EU, co by mohlo navrhnout Polsko, to je vyhlášení sankcí proti Rusku a ne Bělorusku. Protože se to podobá potrestání meče, a ne ruky. Kdyby byla neutralizována možnost ruského zasahování a dokonce anexe, myslím, že by Bělorusové samostatně zvládli nastolení demokracie,“ prohlásil Sariusz-Wolski v přenosu Polského radia.

V Rusku nejednou učinili prohlášení, že na Západě je dnes módní obviňovat Rusko ze všech problémů, a nazvali to „rusofobskou posedlostí“.

RF stále prohlašuje, že počítá s rozvojem vzájemně výhodných rusko-běloruských vztahů ve všech sférách, s prohloubením spolupráce v rámci Svazového státu a s rozvojem integrace.

Europoslanec vyslovil politování ohledně nedostatečně tvrdé reakce EU na události v Bělorusku.

Vztah k tomu, co se odehrává v Bělorusku, by byl naprosto jiný, kdyby pro ty, kdo mají rozhodující vliv v EU, neznamenaly vztahy a byznys s Ruskem víc než podpora demokratických hnutí v Bělorusku, a kdyby v jistém smyslu nepřiznávali, že je to území ruského vlivu,“ řekl poslanec.

Podle jeho názoru je reakce EU na běloruské události „nedostatečná, v jistém smyslu hanebná a málo odvážná“. Se Sariuszem-Wolským souhlasí ministr národní obrany Polska Mariusz Blasuczak.

Přál by si, aby události v Bělorusku povzbudily Německo změnit vztah k výstavbě plynovodu Nord Stream 2.

„Doufám, že tohle bude další důvod, aby jisté země EU a NATO změnily, například názor na Nord Stream, na tento politický rusko-německý podnik,“ řekl Blaszczak.

„Doufám, že se nad tím ještě jednou zamyslí, zvlášť Německo, nad tím, že byznys s Ruskem nepatří k zájmům svobodného světa,“ dodal.

RF a Německo několikrát prohlásily, že projekt plynovodu Nord Stream 2 je obchodní a výhodný pro SRN.