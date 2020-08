„Potřebuje likvidovat konkurenty.“ Filip vysvětlil účel návštěvy Pompea

Hlavním tématem diskuze byla návštěva amerického ministra zahraničí Mika Pompea v České republice.

„My nejsme v době studené války, ale horké obchodní války. Pompeův projev byl byznysový, šlo v něm hlavně o obchodní vztahy,“ uvedl Filip.

Domnívá se, že pokud by se jednalo o symbolickou návštěvu, tak by Pompeo kromě Plzně navštívil ještě Olšanské hřbitovy a položil tam kytičku u hrobu Spojenců.

Připomeňme, že americký ministr zahraničí ve svém senátním projevu kritizoval Rusko i Čínu. Zároveň podpořil Vystrčilovu cestu na Tchaj-wan.

Předseda komunistů v pořadu uvedl, že s Vystrčilovu cestou na Tchaj-wan nesouhlasí, rozhodnutí předsedy Senátu je podle něho chybné.

„Každý zástupce suverénního státu, když navštěvuje jinou zemi, začíná většinou v hlavním městě, a ne v její provincii. Podporu USA vnímám tak, že oni sami si to nedovolí, a tak tam místo sebe posílají někoho, kdo jim bude dělat šaška,“ poznamenal.

Filip rovněž neopomenul slova Pompea o tom, že české partnerství s ruskými a čínskými státními podniky při výstavbě nového jaderného bloku v Dukovanech by oslabilo českou národní bezpečnost a suverenitu.

„Potřebuje likvidovat konkurenty. Když se bavíme o jaderné energetice, tak mají o obchod zájem. Tento útok byl ideologickou podporou vlastních podnikatelských aktivit. Pokud USA u nás fakt chtějí něco vyjednat, tak je pro ně nejjednodušší se domluvit s Ruskem třeba na smlouvě o Temelínu,“ popsal Filip.

Sledující sociální sítě k dotyčným tématům zveřejnili vlastní poznámky.

„V kapitalismu jde vždy v 1. řadě o zisk...“ napsala Hanna Maria Minarch

„Mně přijde, že USA chtějí poroučet co máme a co nemáme dělat. Ale my nejsme žádný vazal USA. Měli bychom být suverénní země. Cesta na Tchaj-wan je provokace našich aktivistů vůči Číně,“ vyslovil se Filip Hercík.

„Tak Pompeo je klaunem, bývalý soudruh učitel Vystrčil podřadným šaškem,“ uvedl v diskuzi pod příspěvkem Eduard Kepka.