Trápí vás nevolnost v letadle? Máme několik rad, kam si sednout, abyste se této nepříjemnosti vyhnuli

Létání letadlem není nic, čeho byste se měli bát. Jedná se totiž o jeden z nejbezpečnějších druhů dopravy. Mnoho cestujících je však nervózní z toho, že zrovna jejich letadlo určitě havaruje, a to bez ohledu na to, kolikrát uslyší, jak moc je to bezpečné. Nevolnosti jsou v letadle dost častá věc, a to kvůli turbulencím. Proto může od nevolnosti pomoci to, pokud bude člověk sedět jen na jednom místě.

Pokud vám tedy bývá v letadle špatně od žaludku, vyberte si místo směrem k přední části letadla. Právě tady je totiž let stabilnější. Naopak byste se měli vyhýbat zadní části letadla, kde jsou všechny otřesy silnější. Letušky uvádí, že i čím dál budete sedět od křídel, budou otřesy silnější.

Taktéž je obecně doporučeno, aby si pasažéři své místo zarezervovali dopředu, jelikož později se může stát, že již nebude k dispozici.

Bývalý člen posádky společnosti EasyJet, jistý Matt, uvedl, že pokud člověk sedí v přední části letadla, pak si vybral nejlepší místo, jak se vyhnout turbulencím. Taktéž to může pomoci lidem, kteří trpí nevolnostmi. Jako další doporučení uvedl výběr sedadla, kde je více místa na nohy. Lidé tak budou mít více prostoru, což právě může pomoci od nevolnosti.

Další oblíbené místo pro ty, kteří trpí nevolnostmi, je sedadlo u okýnka. Matt doporučil, abyste se vyhnuli před letem mastným, těžkým a nezdravým jídlům, jelikož by to mohlo zvýšit šanci na možnou nevolnost. Stejně tak se nedoporučuje dívat se během letu příliš dlouho do mobilu či tabletu.

V neposlední řadě se doporučuje omezit konzumaci alkoholu. I vědci naznačují, že sezení u okýnka by mohlo minimalizovat šance na možnou nevolnost. Toto místo je však velmi oblíbené i z jiného důvodu. Lidé se totiž rádi dívají na mraky, kterými letadlo prolétává, a vychutnávají si výhled na krajinu.

Špinavá místa v letadle? To vás překvapí

Jedna z letušek také odhalila, jaká místa jsou v letadle ta úplně nejšpinavější. V této souvislosti letuška doporučila cestujícím, aby nikdy nepoužívali kapsy připevněné k zadní části sedadla.

Vysvětlila, že z nich odstraňují odpadky, ale nečistí je. „Vytahujeme špinavé ubrousky, spodky, ponožky, žvýkačky, sladkosti, ohryzky,“ říká. „A pak tam na další let dáte svůj telefon nebo notebook.“ Nedávná studie také zjistila, že nejšpinavější povrchy letadel jsou bezpečnostní pásy, skládací stoly, kapsičky na sedadlech a opěrky hlavy.

Další letuška vysvětlila, že se čistí všechny povrchy v kabině mezi lety. Musí k tomu však dojít ve velmi krátké době, aby vzlétli včas. Dodala, že většina povrchů je postříkána jen zředěným dezinfekčním sprejem, který nemůže zničit všechny mikroby.

Podle mikrobiologa Jasona Tetra byla hladina plísní na skládacích stolech velmi vysoká. Bylo zřejmé, že povrch nebyl po dlouhou dobu řádně umyt. Odborník také doporučuje, aby si lidé nepokládali obličej na stůl na spaní, a nikdy nepokládali potraviny přímo na povrch stolu.