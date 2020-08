„Vlastizrádci.“ Benjamin Kuras promluvil o imigrační politice italské vlády

Spisovatel Benjamin Kuras prohlásil, že současná vláda Itálie dělá vlastizrádnou politiku v otázkách migrace. Postavil se za Mattea Salviniho, jenž označil italskou vládu za komplice při pašování afrických migrantů do Evropy.

„Chyba je slovo příliš mírné, vlastizrada by byla přiléhavější. Tato vláda dokonce navrhuje dodatečně legalizovat pobyt už asi 600 tisíc ilegálů, které Salvini sliboval poslat domů, než byl z vlády vyšachován. Že to činí v době hluboké ekonomické krize, kdy miliony Italů jsou bez příjmu, se nedá nazvat jinak než zločin vůči vlastnímu národu,“ odpověděl Bejnamin Kuras na otázku redaktora Parlamentních listů, zdali je politika Itálie ve věci migrace z Afriky chybná.

„Soudní stíhání Salviniho za to, že nedovolil vylodění „humanitární“, ale říkejme tomu spíš pašerácké lodi s ilegály, bude testem, zda Itálie ještě je suverénním a právním státem, v němž ministr vnitra má právo rozhodovat, kdo smí a nesmí vstoupit do země. Odhaduji, že to Salviniho popularitu posílí a vyhraje příští volby v koalici se sílící menší, ale ještě výrazněji vlasteneckou stranou Fratelli d´Italia, kterou v parlamentu vede bojovná Giorgia Meloni, označující tuto vládu za zločince,“ dodal spisovatel na adresu bývalého italského ministra vnitra Mattea Salviniho. Italové si podle názoru Kurase umí v krizi poradit a v těžkých krizích drží jako národ spolu.

V rozhovoru se spisovatel také věnoval otázkám střední Evropy, konkrétně Viktora Orbána. Území střední Evropy musí údajně sehrát při záchraně Evropy svoji specifickou roli.

„Orbán mě už před nějakými třemi čtyřmi lety přesvědčil, že střední Evropa musí v záchraně Evropy sehrát specifickou úlohu, protože díky dvěma nedávným totalitám ve své národní paměti lépe vnímá nástup další, vůči níž je Západ slepý. Jeho dva velké státnické, téměř churchillovské projevy, které v českých médiích nevyšly, jsem v překladu z angličtiny citoval ve své knížce Poslední naděje civilizace. Maďarsko navíc zažilo dvě staletí turecké okupace a předtím několik staletí tureckých razií, takže má v národní paměti i totalitu islámskou. Podle toho Orbán taky jedná a má k tomu podporu většiny Maďarů, a to i přes mediální a vzdělávací masáže Sorosových neziskovek a bruselské byrokracie,“ uvedl pro Parlamentní listy Kuras. Podle jeho názoru by bylo vhodné, aby spolu držely Maďarsko, Polsko, Slovensko a Česko. Tato síla, která dává dohromady 60 milionů lidí, by prý dokázala na poli Evropské unie prosadit své zájmy.

Pojmenovat zlo

Tiskový mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček poskytl rozhovor pro česká média, kde varuje před vlnou takzvané „Cancel culture“, která se nyní šíří Západem. Jedná se o snahu vyloučit lidi s nepohodlnými názory z veřejného prostoru. Podle jeho slov je nezbytné, aby v Česku zůstala svoboda slova, jinak údajně národ nebude schopen pojmenovat zlo a přijde tak o možnost efektivní obrany.

„Je to velmi nebezpečný fenomén. Omezuje prostor svobody slova a má tendenci k zostřování. Od vyloučení z debaty po ztrátu zaměstnání a společenské zavržení. Neváhám označit tyto praktiky za totalitní. Střední Evropa je částečně imunní díky své historické zkušenosti, to ale neznamená, že není tímto fenoménem zasažena,“ uvedl tiskový mluvčí prezidenta pro portál Flowee a dodal: „Pokud nedokážeme pojmenovat zlo, propadneme se do temnoty. Každá totalita zahajuje své tažení pozvolna, aby postupně paralyzovala své oběti. Nesmíme současnou situaci podceňovat.“