Ministerstvo zahraničí RF varovalo země východní Evropy před rozmístěním amerických vojáků

Moskva vyzývá své partnery ve východní Evropě, aby zvážili rizika a popřemýšleli o důsledcích rozmístění rotace amerických vojáků na svém území. Uvedla to mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová.

„Momentálně jde o přítomnost významných kontingentů USA a jejich spojenců ve východní Evropě, to znamená tam, kde jejich výskyt předtím nebyl. To, že taková přítomnost je kazuisticky nazývána jakousi soustavnou rotací, nemění absolutně podstatu věci. Pokud budou tyto kroky realizovány, ohrozí se ustanovení ukotvené v zakládajícím aktu Rusko-NATO, zejména pokud jde o nerozmisťování ,významných vojenských sil v nových členských zemích aliance‘,“ uvedla ve čtvrtek Zacharovová na briefingu.

„Je zřejmé, že takové provokativní úmysly nezůstanou bez řádné reakce Ruska. Tuto skutečnost by měla vzít v potaz i taková hlavní města východoevropských států, která ve dne v noci přemýšlejí o tom, co by ještě mohla vymyslet směrem k rusofobii a zavolají americké vojáky. Radíme jim velmi pečlivě zvážit všechna rizika a vážně popřemýšlet o důsledcích,“ uvedla Zacharovová.

Stažení amerických vojáků z Německa

Podle ní to všechno svědčí o úmyslu Spojených států a jejich spojenců v NATO pokračovat v tom, že budou nadále utvářet jakékolivve stycích s Ruskem na úkor zájmů evropské bezpečnosti.

Dříve americký ministr obrany Mark Esper uvedl, že z Německa bude staženo celkem téměř 12 tisíc amerických vojáků. Některá vojska stažená z Německa budou přemístěna do zemí NATO včetně Itálie a Belgie, větší část (6,4 tisíc) se vrátí do Spojených států. Podle listu The Wall Street Journal (WSJ) američtí vojáci Německo opustí v září.

Součástí nařízení má být i omezení maximálního počtu amerických vojáků, kteří mohou být naráz rozmístěni v Německu. Podle nových pravidel trvale či dočasně může být v zemi rozmístěno nejvýše 25 tisíc příslušníků ozbrojených sil. Podle stávající praxe se jedná o 52 tisíc mužů a žen v uniformě.

Po oznámení o tom, že se budou vojska stahovat, ohlásily Spojené státy další odeslání 1000 vojáků do Polska. Ministr obrany USA Mark Esper, který o tom informoval, uvedl, že se v Polsku již nachází 4,5 tisíce amerických vojáků.

Úřady Polska dříve navrhovaly Washingtonu, aby na trvalou dobu přemístil do země obrněnou divizi. Varšava také uváděla, že je připravena sama financovat přítomnost amerických vojáků na polském území. Dle slov jeho polského protějšku Andrzeje Dudy by stahované americké jednotky měly zůstat v Evropě s cílem posílení bezpečnostní architektury regionu.