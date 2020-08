USA provokují Tchaj-wan na vytvoření „válečné zóny“ okolo pevninské Číny

Tchaj-wanská vláda předložila 13. srpna návrh na zvýšení vojenských výdajů na 15,42 miliard amerických dolarů, což je přibližně o 10 % více než ve stávajícím roce. O tom se hovoří ve zprávě tchajwanských úřadů.

Ředitel zastoupení Tchaj-wanu v USA řekl ve svém včerejším vystoupení ve Washingtonu, že země musí rozšířit své vojenské možnosti. Podle slov zástupce ostrova je prioritou upevnění jeho obrany a také ostrovů, které Tchaj-wan v současné době kontroluje v Jihočínském moři. Tchaj-wan proto v současné době spolupracuje se Spojenými státy na tom, aby mohl získat řadu účinných zbraní, včetně okřídlených střel. Nové rakety mají být kompatibilní s tchajwanským systémem Hsiung Feng pro zajištění ochrany pobřeží. Mezi Tchaj-wanem a USA také probíhají rozhovory o nákupu americký podvodních min, aby mohlo být zabráněno výsadkům nepřítele a nenadálým útokům.

Vojenská hrozba ze strany kontinentální Číny je pouze záminka pro zvyšování vojenského rozpočtu, řekl v rozhovoru pro Sputnik ředitel ruského Institutu Dálného východu Alexej Maslov.

„Když budeme hovořit na rovinu, neexistují žádné objektivní příčiny pro zvyšování vojenského rozpočtu. Pevninská Čína svůj tlak na Tchaj-wan nezvyšovala v průběhu poslední doby. Spíše se jedná o následování americké politiky, amerických požadavků. Je očividné, že tento rozpočet půjde částečně na nákup zbraní od USA, když vezmeme v potaz poslední dohody mezi USA a Tchaj-wanem o rozšíření vojenské pomoci. To principiálně povede k velmi prudké reakci Pekingu a k eskalaci napětí v daném regionu. Už nyní probíhá v Jihočínském moři citelné vyostření situace. Vyostření situace ještě i v Tchajwanském průlivu povede k tomu, že vztahy mezi jeho dvěma břehy se citelně zhorší. To ve výsledku vytvoří ještě jednu válečnou zónu v regionu. To je to, o co se nyní snaží USA, jedná se o další krok na obkroužení Číny v širokém perimetru pomocí různých válečných zón,“ sdělil.

Jednou z příčin zvýšení vojenského rozpočtu Tchaj-wanu je snaha zalíbit se USA, myslí si zástupce ředitele Institutu mezinárodních vztahů při Nankingské univerzitě

„V poslední době v Tchajwanském průlivu ozbrojené síly pevninské Číny neustále provádějí nějakou činnost, soustřeďují tam velké počty vojenských lodí a letounů. To vyvíjí nějaký tlak na Demokratickou a progresivní stranu Tchaj-wanu. Proto je pro vládu ostrova nezbytné zvyšovat vojenský rozpočet. Dalším cílem je zvýšení nákupů amerických zbraní a díky tomu ukázat svoji náklonnost k USA. Bezpochyby je úkolem i zesílení tchajwanské armády. Kromě toho nákupy amerických zbraní jsou instrumentem provokací ve vztazích mezi pevninskou Čínou a USA. Tyto politické snahy Tchaj-wanu jsou podle mého soudu více než očividné,“ uvedl.

Podle informací agentury Reuters se nyní očekává prodej čtyř pokročilých výzvědných dronů USA armádě Tchaj-wanu. Cena tohoto obchodu se pohybuje okolo 600 milionů dolarů.