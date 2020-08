Z prošlého piva kvůli covidu-19 bude biopalivo

V barech a restauracích zůstalo kvůli karanténě velké množství nepoužitého piva. Místo toho, aby ho však vylili majitelé do kanalizace, někteří se rozhodli dát tomuto nápoji další šanci! Pivo bylo tak posláno do čističky odpadních vod v Austrálii, kde bylo přeměněno na biopalivo, které bude pak přeměno na elektřinu pro provoz elektrárny.

Podle CNN je pivo díky vysokému obsahu kalorií ideálním palivem pro reaktory elektrárny, které obvykle získávají asi 80 % energie z. Celkem 40 000 galonů starého piva zvýšilo výrobu energie na 654 megawattů za hodinu během měsíce. Odborníci říkají, že to je dost na napájení 1200 domácností.

V Austrálii je 10 000 hospod a klubů, což přináší asi 14 miliard dolarů ročně. Aby jeden z největších pivovarů zmírnil negativní důsledky karantény na průmysl, rozhodl se uspořádat charitativní akci For the Love of Your Local, během které si mohli lidé na internetu koupit virtuální půllitr piva ve své oblíbené hospodě. No a nyní, když byla již omezení zrušena, budou moci účastníci vyměnit tento zakoupený poukaz za skutečné pivo. A jako pěkný bonus dostanou lidé za to, že podporovali společnost v obtížném období, druhý půllitr zdarma.

„Mnoho z našich oblíbených míst nebude moci přežít krizi bez další pomoci,“ řekl Peter Filipovic, generální ředitel společnosti Carlton a United Breweries. „Proto vyzýváme Australany, aby pomohli zachránit místní bary a získali tak pivo zdarma.“

Pivo do odpadních stok a výrazně méně hospod

Před pár měsíci zpravodajský server Lidovky zveřejnil komentář, který se týkal současné situace odbytu českého piva. Jde o vyvrcholení likvidace neprodaného množství nápoje.

Jako jeden z příkladů se uvádí situace s pivovarem Starobrno, kde nedávno pod dohledem celníků putovalo kvůli zavřeným hospodám do odpadu 14 tisíc litrů moku. Poznamenává se, že v důsledku karanténních omezení došla mnohá, převážně nefiltrovaná a nepasterovaná sudová, piva k limitu své spotřeby.

Za přítomnosti celníků pivovary vylévaly produkci do kanálů, protože v případě právě takového postupu mohly mít nárok na vrácení spotřební daně.

V publikaci se poznamenává, že pivo je možné do kanalizace vylít pouze po předchozí konzultaci s provozovateli čističek odpadních vod (ČOV) a jen v postupných dávkách, aby nedošlo k zahlcení jejich technologií.