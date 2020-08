V Rusku vytvořili novou kompaktní pistoli

Poloz byl vytvořen pro střelbu do 50 metrů. Zbraň zůstává bojeschopná i v extrémních podmínkách při teplotě od mínus 50 do plus 50 stupňů Celsia. Pistole využívá náboje ráže 9x19. Do zásobníku se vejde 15 nebo 18 nábojů. Hlaveň má podle informací vydržet nejméně 10 tisíc výstřelů.

Albert Bakov, ředitel Institut pro Sputnik prohlásil, že předchozí pistole příslušníků bezpečnostních struktur – Makarov – nepovažovali za vyhovující, a to ani z hlediska výkonu, ani z hlediska kapacity zásobníku (osm výstřelů).

Nová pistole se vyznačuje svými kompaktními rozměry a malou váhou. Je možné ji nosit i skrytě.

„Modulární konstrukce umožňuje záměnu rukojeti bez výměny hlavních uzlů zbraně, je rovněž možné používat zásobníky různých kapacit. Pistole je pohodlná, spolehlivá a při jejím používání na ni není třeba brát ohled, což je pro příslušníky operativních služeb velmi důležité,“ cituje Rostech slova Bakova.

Široké veřejnosti bude pistole představena na Mezinárodním vojensko-technickém fóru Armija 2020. Statická demonstrace se provádí na standu Výstavního centra Rostechu. Dynamické ukázky budou k vidění na střelnici Univerzálního střeleckého centra parku Patriot.

Tvrdé přistání Migu-31

Před několika dny se podařilo natočit tvrdé přistání záchytného stíhače Mig-31. Ten přistával na ruském letišti s poškozeným podvozkem.

#ВКС Истребитель МиГ-31 сел в аэропорту Большое Савино в штатном режиме после разрушения одного из колес задней стойки при тренировочном полетеhttps://t.co/VSTZATInJD pic.twitter.com/kQfejVAJ1J — Грета Коронатуборг (@qretaxyeta) August 11, 2020

​„V Permském kraji došlo během přistání po plánovaném výcvikovém letu letounu MiG-31 k poškození jednoho z kol zadního podvozku stíhačky,“ uvedla tisková služba ruské armády k incidentu.

Na dostupných záběrech je vidět, že kvůli poškození kola začala zadní část letadla hořet, ale letoun i přesto přistával ve standardním režimu. Ruská armáda prohlásila, že profesionalita pilotů umožnila zachránit stroj a předejít obětem. Stíhačka nyní projde opravou a posléze se vrátí do služby.