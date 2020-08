Polsko a USA podepsaly dohodu o vojenské spolupráci

Za americkou stranu byl dokument podepsán ministrem zahraničí Mikem Pompeem, za polskou stranu ministrem národní obrany Mariuszem Blaszczakem.

Dokument je pokračováním deklarace prezidentů Andrzeje Dudy a Donalda Trumpa o posílení přítomnosti americké armády v Polsku, podepsané loni ve Washingtonu.

Předpokládá zejména zvýšení počtu amerických vojáků v Polsku o tisíc osob, přesunutí velení pátého sboru amerických pozemních vojsk do republiky.

V současné době se v Polsku nachází kolem 5 tisíc amerických vojáků.

Během podepisování dokumentu polský prezident uvedl, že tento dokument znamená v Polsku „nejen více amerických vojáků a vojenské infrastruktury“. „Je také posílena záruka, že v případě nebezpečí budou naši vojáci - polští a američtí - stát bok po boku,“ vysvětlil.

Stažení amerických vojáků z Německa

Podle Dudy znamená vojenská spolupráce mezi Polskem a Spojenými státy „větší vojenskou bezpečnost pro naši část Evropy“, zejména pro pobaltské země a Ukrajinu.

Dříve americký ministr obrany Mark Esper uvedl, že z Německa bude staženo téměř 12 tisíc amerických vojáků. Některá vojska stažená z Německa budou přemístěna do zemí NATO včetně Itálie a Belgie, větší část (6,4 tisíc) se vrátí do Spojených států. Podle listu The Wall Street Journal (WSJ) američtí vojáci Německo opustí v září.

Součástí nařízení má být i omezení maximálního počtu amerických vojáků, kteří mohou být naráz rozmístěni v Německu. Podle nových pravidel trvale či dočasně může být v zemi rozmístěno nejvýše 25 tisíc příslušníků ozbrojených sil. Podle stávající praxe se jedná o 52 tisíc mužů a žen v uniformě.

Po oznámení o tom, že se budou vojska stahovat, ohlásily Spojené státy další odeslání 1000 vojáků do Polska.

Úřady Polska dříve navrhovaly Washingtonu, aby na trvalou dobu přemístil do země obrněnou divizi. Varšava také uváděla, že je připravena sama financovat přítomnost amerických vojáků na polském území. Dle slov jeho polského protějšku Andrzeje Dudy by stahované americké jednotky měly zůstat v Evropě s cílem posílení bezpečnostní architektury regionu.