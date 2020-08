Trump prohlásil, že zváží možnost udělení milosti Snowdenovi

„Začnu se tím zabývat. Nejsem dost obeznámen se situací Snowdena. Začnu to ale velmi pozorně zvažovat,“ řekl Trump novinářům v městě Bedminster, stát New Jersey, v odpovědi na otázku, jestli je připraven udělit Snowdenovi milost, když se vrátí do vlasti. Tiskovou konferenci vysílal portál Bílého domu.

Podle Trumpa se názory na tuto otázku rozdělily: mnozí si myslí, že vůči Snowdenovi je třeba se zachovat jinak, ale jiní se domnívají, že „udělal špatné věci“.

Ve čtvrtečním interview pro The New York Post Trump také řekl, že „hodně lidí se domnívá, že se vůči němu (pozn. - Snowdenovi) nezachovali „férově“.

Snowdenův advokát ohodnotil Trumpův výrok o eventuálním udělení milosti

Veškeré pronásledování bývalého spolupracovníka amerických tajných služeb Edwarda Snowdena musí být ukončeno, v jeho situaci nemůže být řeči o udělení milosti, poněvadž nespáchal žádný trestný čin, domnívá se advokát Anatolij Kučerena, který zastupuje zájmy Snowdena v Rusku.

„Nemyslím si, že mohou existovat nějaké komplikace v přijetí rozhodnutí, například o udělení milosti. Nejsou vůbec důvody k řečem o trestném činu, protože Snowden informoval o hrubém porušení práv a svobod nejen amerických občanů, ale také občanů jiných států. Myslím, že nemá jít o udělení milosti, ale o zastavení všemožného pronásledování Snowdena,“ řekl Kučerena v rozhovoru pro Sputnik v rámci komentáře ke zprávě o tom, že prezident USA zvažuje možnost udělení Snowdenovi milosti.

V červnu 2013 předal Snowden novinám The Washington Post a The Guardian řadu utajovaných informací o programech elektronické špionáže tajných služeb USA. Odletěl do Hongkongu a odtud do Moskvy, kde se nějaký čas nacházel v tranzitní zóně na letišti Šeremeťjevo.

Rusko poskytlo Snowdenovi dočasný azyl na jeden rok za podmínky, že přestane s činností proti USA. V srpnu 2014 získal Snowden povolení k pobytu na dobu tří let, což mu umožňuje cestovat nejen po Rusku, ale i za jeho hranicemi. V lednu 2017 bylo povolení k pobytu prodlouženo do roku 2020. V dubnu sdělil advokát Anatolij Kučerena Sputniku, že Snowden podal žádost o prodloužení povolení k pobytu v Rusku o další tři roky.