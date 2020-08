V USA hovořili o „dvou krocích” při jednáních o START

Řekl, že vzhledem k tomu, že se Peking nehodlá zúčastnit třístranných jednání, může Washington nejdříve zahájit přípravu nového rámce jednání s Moskvou a teprve potom usilovat o jednání tří stran.

„Zvýšení arzenálu Číny může v budoucnu v různé míře ohrozit bezpečnost Ruska. Spolupráce s Čínou v odzbrojení je ve společném zájmu Ruska i USA,“ citují noviny amerického zvláštního zástupce.

Billingslea připomněl, že prezident Donald Trump považuje za možnou prolongaci smlouvy START III „v případě dodržování podmínek“. Nevylučuje rovněž, že se Washington pokusí pomocí dialogu s Ruskem vyvinout určitý nátlak na Čínu.

„Dvoustranná jednání by byla velmi moudrým způsobem,“ dodal Billingslea.

Smlouva START III je jediná platná dohoda mezi Ruskem a USA o omezení zbraní. Její termín vyprší po 5. únoru 2021. Ruský prezident Vladimir Putin navrhl její prolongaci o pět let bez předběžných podmínek. Americká vláda trvá na zapojení do jednání Číny, Peking tento návrh odmítá.

Budoucnost smlouvy START III má být podle očekávání jedním z témat Billingsleaho schůzky s náměstkem ruského ministra zahraničí Sergejem Rjabkovem, která se má konat ve Vídni ve dnech 16.-18. srpna.

Německý ministr zahraničí vyzval, aby bylo učiněno všechno pro prodloužení smlouvy START III

Je nutné podniknout vše potřebné pro prodloužení Smlouvy o snížení stavu strategických útočných zbraní, poskytne nám to čas na zapojení Číny do jednání, prohlásil 11. srpna ministr zahraničí SRN Heiko Maas na tiskové konferenci k závěrům jednání s ruským kolegou Sergejem Lavrovem.

„Co se týče kontroly zbrojení, tady také není času nazbyt. Rusko a USA hrají vedoucí, přední úlohu a mají zvláštní odpovědnost, co se týká Smlouvy o nešíření a jejího posílení,“ řekl Maas.

„Proto jde dnes o to, abychom podnikli vše potřebné k tomu, aby byla například prodloužena smlouva START III. Poskytne nám to čas na to, abychom v budoucnu zapojili Čínu do kontroly zbrojení, protože je to nanejvýš nutné a skutečně velmi důležité v kontextu režimů kontroly zbrojení, aby trendy, které se vyvíjejí nesprávně, nebyly posíleny,“ prohlásil německý ministr zahraničních věcí.