Hra o Trůny: Tento odhad toho, kdo se v knize Vichry zimy stane skutečným následníkem Železného trůnu, vás překvapí

Příslušníky Targaryenova rodu je obvykle docela snadné rozpoznat, jelikož se odlišují platinovými vlasy a očima fialové barvy. Podobně je tomu také se Starkovými geny, ovšem v případě tmavovlasého Jona Sníha (anebo Aegona Targaryena) se ukazuje, že vlk zjevně přemůže draka, pokud se sejdou. Postupně se tak dozvídáme, že targaryenských dědiců je více, než se na začátku předpokládalo, což automaticky znamená, že je víc i těch, kteří mají právo na trůn. Mezi nimi je například Jon Sníh (Aegon mladší) a nedávno prohlášený tzv. Young Griff (Aegon starší).

Jon Sníh tedy byl ve skutečnosti vždy Aegonem Targaryenem, respektive synem Rhaegara a Lyanny Starkové. Vždycky se ale mluvilo o tom, že Rhaegarův skutečný dědic, jeho prvorozený syn (také zvaný Aegon) od první manželky Elií Martellové, byl tajně pašován stejně jako Daenerys a její nešťastný bratr Viserys.

V knihách George Martina se několikrát naznačovalo, že jím je muž, kterého potkal Tyrion na svých cestách v Essosu. Koneckonců chlapec má Targaryenovu podobu, tedy ty samé stříbrné vlasy a purpurově modré oči. Najal si dokonce i zlatou družinu, aby uplatnila jeho nárok na Západozemí. Mnozí si ovšem myslí, že je příslušníkem domu Blackfyre, což je kadetská větev Targaryenů.

To znamená, že tím skutečným Aegonem starším je někdo jiný. A tak největší zvrat v celém seriálu Hra o trůny by tedy nastal v případě, kdyby se splnil populární předpoklad, že skryté dítě bylo propašováno k jinému Targaryenovu sympatizantovi – Randyllu Tarlymu. To by znamenalo, že skutečným dědicem Železného trůnu je Samwell Tarly. Roztomilý chlapík dokonce i svým charakterem připomíná Rhaegara, jenž nebyl bojovníkem, ale citlivou duší, kterou umění vždy přitahovalo více než válčení.

Není však jasné, proč Randyll v tomto případě poslal Samwella na Noční hlídku, vždyť je logické, že by chtěl Targaryenova dědice naopak skrýt.

Sám rovněž nevykazuje žádné typické Targaryenské fyzické nebo emocionální atributy, ale možná to nemá moc velký význam s vědomím toho, že geny Targayenů ne vždy dominují.

Dokonce sám v knihách působí poněkud hrdinštěji, ale v každém případě je těžké si představit, že je konečným spasitelem Západozemí a sjednotitelem všech válčících rodů.