V Mali vypuklo povstání. Vzbouřenci obsadili generální štáb

Zdroj v tajných službách agentuře oznámil, že v Mali došlo ke „vzpouře“ a dodal, že „vojáci se chopili zbraní“.

„Velvyslanectví dostalo informaci o vzpouře v ozbrojených silách, vojska zamířila do Bamaka. Občané Norska by měli být opatrní a zůstávat raději doma, než se situace vyjasní,“ cituje agentura zprávu norského velvyslanectví.

Zdroje portálu Bamada tvrdí, že budovu generálního štábu kontroluje skupina vojáků z národní gardy v čele s plukovníkem Sadio Camarem, který zastával dříve funkci ředitele vojenské školy ve městě Kati.

Podle informací médií vzbouřenci zatkli ministra financí Abdoulaye Daffeho a šéfa národní gardy. Zadrženi jsou další vysoce postavení důstojníci.

„Velvyslanectví doporučuje projevit maximální opatrnost a vzdát se jakýchkoli pohybů po městě kromě případů krajní nutnosti,“ uvádí se ve zprávě španělského velvyslanectví na Twitteru.

Velvyslanectví Francie a Španělska doporučila svým občanům, aby neopouštěli domovy.

Francouzské velvyslanectví také oznámilo „napjatou situaci“ v oblasti Kati nedaleko Bamaka.

Rozhlasová stanice RFI s odvoláním na místní obyvatele oznámila, že v úterý ráno byly v okolí vojenského tábora v Kati slyšet výstřely. Cesta na základnu byla zablokována, přístup k ní je uzavřen. Obec Kati se nachází nedaleko prezidentova paláce.

Mali se nachází v ostré politické krizi. Opozice požaduje demisi prezidenta a odmítá jakékoli kompromisní řešení. Během protestů zemřelo nejméně 14 lidí.

V zemi působí mise českých vojáků, kteří se podílejí na výcviku a na ochraně výcvikové mise EU. V polovině roku se čeští vojáci ujali jejího velení. Podle českého generálního štábu jsou čeští vojáci v pořádku.

Minulý týden Senát České republiky schválil vyslání šesti desítek vojáků do Mali, Nigeru a Čadu. Novou misi má schválit ještě Sněmovna. Česká armáda chce do Mali vyslat elitní jednotku speciálních sil z Prostějova, která má nejen radit místním vojákům, ale vyrážet s nimi i do boje.

„Vládní návrh vychází ze zahraničněpolitických a bezpečnostních priorit České republiky. Mezi ně patří boj proti terorismu, podíl na řešení krizí a snižování nelegální migrace," řekl senátorům ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD).