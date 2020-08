„Otevřeně všeho schopní nacisté.“ Lukašenko obvinil opoziční koordinační radu ze snahy zmocnit se vlády

„Novým prvkem je pokus o ukolébání úřadů, zejména bezpečnostních sil: „Jsme mírumilovní, jsme dobří, víte, už nechceme konfrontaci. Je to tak a není to tak. Je to zástěrka. <...> Oni (opozice) nám podstrkují druhou stranu. A nepožadují nic víc a nic míň, než aby jim byla předána moc. My to proto hodnotíme jednoznačně: jedná se o pokus o zmocnění se vlády se všemi z toho vyplývajícími důsledky,“ řekl.

Lukašenko označil členy koordinační rady opozice za nacisty.

„Z bývalých ‚přikorytářů‘, jak jim říkají. Jsou tam bývalí, uražení, kteří kdysi byli u moci, ale i všeho schopní nacisté. Podívejte se na ten seznam,“ vyjádřil své hodnocení běloruský prezident.

Členové koordinační rady opozice však popřeli, že by měli za cíl zmocnit se vlády protiústavním způsobem.

„Koordinační rada jedná na základě základních principů Ústavy Běloruské republiky, nestanovuje si cíl chopit se státní moci protiústavní cestou, nevyžaduje organizování a přípravu akcí, které porušují veřejný pořádek,“ řekla novinářům důvěrnice Světlany Tichanovské.

Lukašenko rovněž některé body programu koordinačního štábu opozice, například návrh na uzavření ruských vojenských základen na území Běloruska.

„Nechápu, čím nás ohrožují vojenské základny? Nejsou to ani vojenské jednotky. Tam z 90 % pracují naši lidé, dostávají odpovídající mzdu,“ upřesnil běloruský prezident.

Pokud jde o výzvy opozice ke vstupu do Evropské unie a NATO , podle prezidentova názoru tam na Bělorusko nikdo nečeká. Připomněl, že na Ukrajině „byla ustanovena demokracie již asi před 10 lety“, ale ani do Severoatlantické aliance, ani do EU ji nepřijali.

„Prostě takovým způsobem zničíme svou zemi,“ konstatoval Lukašenko.

Předtím kandidátka na funkci prezidenta republiky Světlana Tichanovská iniciovala vytvoření koordinační rady za účelem převzetí moci, přičemž zdůraznila, že je připravena k dialogu.

Program běloruské opozice

Opozice během kampaně před prezidentskými volbami představila program nazvaný „Resuscitační balíček reforem pro Bělorusko“. „Projekt pro jednoho kandidáta na prezidenta od příznivců změn a nezávislých odborníků“, vytvořený na základě „resuscitačního balíčku“, schválila během své kampaně hlavní opoziční kandidátka Světlana Tichanovská. V posledních dnech je web s „resuscitačním balíčkem“ nedostupný, ale jeho obsah je uložen do cache (mezipaměti) Google.

Autoři „resuscitačního balíčku“, mezi nimiž je například doktor Andrej Vituško, člen „Koordinační rady pro zajištění předání moci“, ostře kritizují to, co bylo vytvořeno v oblasti politiky, ekonomiky, vzdělávání, zdravotnictví i národní bezpečnosti od chvíle zvolení Alexandra Lukašenka do funkce prezidenta.

Vzhledem k tomu je navrhováno:

provést „komplexní dekomunizaci a desovětizaci“ Běloruska;

vrátit jako státní symboly bílo-červeno-bílou vlajku a státní znak Pahoňa („pronásledování“);

vrátit běloruskému jazyku status jediného státního jazyka a ruskému jazyku udělit status mezietnické komunikace;

popularizovat „národní hrdiny se zaměřením na 19. a 20. století“, zejména vůdce povstání proti orgánům Ruské říše Kastuse Kalinovského „jako politického zakladatele moderního běloruského národa, jako symbol boje Bělorusů za svobodu a nezávislost“;

přejít na standardy NATO, zahájit přípravu vojenských kádrů vysláním běloruských vojáků do vzdělávacích institucí a center zemí NATO, požádat o členství v Severoatlantické alianci;

běloruské vojenské jednotky a vzdělávací instituce nazvat na počest „běloruských národních hrdinů“;

provést rozsáhlou privatizaci a rozvíjet „plnohodnotný“ trh s pozemky pro „plné využití“ potenciálu nadnárodních společností;

provést restrukturalizaci, modernizaci, částečnou nebo úplnou privatizaci velkých a středních státních podniků;

zahájit přípravy k připojení Běloruska k budoucímu systému dodávek zkapalněného zemního plynu ze Spojených států do východní Evropy.

Autoři dokumentu vidí hlavní hrozbu pro národní bezpečnost v „rostoucí agresivitě zahraniční politiky Kremlu, účasti Běloruska v postsovětských integračních projektech pod záštitou Ruska“, a také v „dominanci ruských médií v informačním prostoru“ a „nízké úrovni národního vědomí Bělorusů“.