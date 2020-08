Lídři povstání na Mali tvrdí, že zadrželi prezidenta a premiéra země

Lídři vzbouřených vojáků na Mali tvrdí, že zatkli prezidenta Ibrahima Boubacara Keïta a předsedu vlády Bouboua Cissého. Uvádí to agentura France-Presse. Dříve místní a západní média informovala o vzpouře, která se odehrála na vojenské základně poblíž tamního hlavního města, Bamako.

Zdroje Sputniku prozradily, že povstalci zatkli řadu ministrů a vysoce postavených důstojníků.

„Můžeme vám říci, že prezident a předseda vlády jsou pod naší kontrolou. Zatkli jsme je v prezidentově rezidenci. Prezident a předseda vlády se nyní nachází v obrněném vozidle, které je veze do Kati,“ řekl agentuře mluvčí povstalců.

Právě v oblasti Kati se nachází vojenská základna, kde vzpoura v pondělí ráno začala.

Již dříve tamní vláda vydala prohlášení rebelům, v nichž požadovala uklidnění situace a dialog. Výzvu podepsal předseda vlády.

Podle zpráv místních médií povstání vedou plukovníci Dyau a Kamara, stejně jako generál Shayk Fantamadi Dembele.

Mali se nachází v ostré politické krizi. Opozice požaduje demisi prezidenta a odmítá jakékoli kompromisní řešení. Během protestů zemřelo nejméně 14 lidí.

V zemi působí mise českých vojáků, kteří se podílejí na výcviku a na ochraně výcvikové mise EU. V polovině roku se čeští vojáci ujali jejího velení. Podle českého generálního štábu jsou čeští vojáci v pořádku.

Naši vojáci jsou v pořádku a přijala se opatření pro zajištění jejich ochrany. https://t.co/40bI8MoBGT — Armáda ČR (@ArmadaTweetuje) August 18, 2020

Minulý týden Senát České republiky schválil vyslání šesti desítek vojáků do Mali, Nigeru a Čadu. Novou misi má schválit ještě Sněmovna. Česká armáda chce do Mali vyslat elitní jednotku speciálních sil z Prostějova, která má nejen radit místním vojákům, ale vyrážet s nimi i do boje.

„Vládní návrh vychází ze zahraničněpolitických a bezpečnostních priorit České republiky. Mezi ně patří boj proti terorismu, podíl na řešení krizí a snižování nelegální migrace," řekl senátorům ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD).