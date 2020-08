„Neukazujte prstem na Bělorusko.“ Lukašenko poradil zástupcům EU

Jak oznámila státní agentura Belta, Lukašenko ve středu uspořádal zasedání Rady bezpečnosti za virtuální účasti vedoucích představitelů běloruských regionů a vyslovil se k hrozbám a nátlaku na některé kategorie občanů země.

„Narážím na to, že mají velmi mnoho problémů. A neměli by ukazovat prstem na Bělorusko, aby odpoutali pozornost od problémů, které mají ve Francii, USA, Německu a tak dále,“ prohlásil Lukašenko.

Podle jeho slov vedoucí představitelé západních států navrhují Minsku „jednání a rozhovory“, ale zároveň „jdou i nadále za svým cílem“.

„My to také vidíme, chápeme to, ale nepřijímáme. Chci, aby to uslyšeli. Hodlají dnes nebo zítra uspořádat poradu na úrovni ministerstev zahraničí nebo vedení Evropské unie. Já bych jim prostě poradil, aby na nás neukazovali prstem a zařadili na program svých porad otázky Žlutých vest ve Francii a hrozných nepokojů v USA. Chtěl bych, aby nejdříve projednali protesty proti koronavirové izolaci v Německu a v jiných evropských zemích,“ řekl Lukašenko.

Podle jeho názoru teprve po projednání svých vlastních problémů by mohli „jako šestý nebo sedmý bod“ zařadit na program dne i otázku Běloruska. „Zdá se mi, že tito pánové mají břevno v oku. To ale nevidí. Pomáhej pánbůh,“ dodal Lukašenko.

Nová ústava

Lukašenko prohlásil, že práce na nové ústavě země bude aktivizována.

„Opakuji ještě jednou, chce-li někdo změny, musí být v rámci zákona. Všelijaké změny musí být vypsány v ústavě. A tato práce pokračuje. Bude aktivizována. A jak je to možné, do jaké míry to obyvatelstvo podpoří, na tom záleží rychlost přijetí ústavy. A podle ústavy už můžeme diskutovat o nových volbách orgánů moci,“ prohlásil Lukašenko.

Včera v zemi probíhaly mítinky na podporu nynější moci, jichž se zúčastnilo kolem 100 tisíc běloruských občanů.

„Jsem velmi dobře informován o těchto akcích. Lidé označili svou pozici. Chci ještě jednou zdůraznit, když si někdo myslí, že moc zakolísala, mýlí se. A chci říci, že moc se má o koho opřít. Proto nezaváháme. Svou cestu projdeme, jak se sluší a patří,“ zdůraznil běloruský prezident.

„Pokud jde o cizí vojska, dnes žádný člověk z jiných států v Bělorusku není,“ prohlásil Lukašenko.