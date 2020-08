Visegrádská čtyřka se zaměřila na mírové řešení krize v Bělorusku. Zveřejnila prohlášení prezidentů

Z dokumentu vyplývá, že prezidenti České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska vyzývají orgány Běloruské republiky, aby otevřely cestu politickému řešení, dodržovaly základní lidská práva a svobody a upustily od používání násilí proti pokojným demonstrantům a zároveň, aby zorganizovaly nové, mezinárodně legitimní a uznané prezidentské volby.

„Podporujeme právo běloruského lidu na svobodné, férové a demokratické prezidentské volby,” stojí v prohlášení.

Hlavy států Visegrádské čtyřky vítají svolání Evropské rady, která se má konat ve středu 19. srpna 2020, aby přijala veškerá nezbytná opatření v duchu prohlášení vysokého představitele EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, s cílem zahájit dialog mezi představiteli běloruských orgánů a společností a také zvážit opatření solidární s běloruským lidem.

„Vyzýváme zahraniční aktéry ke zdrženlivosti od akcí, které by podkopaly nezávislost a suverenitu Běloruska,” stojí v prohlášení.

Včera česká politička za ODS Miroslava Němcová se na svém facebookovém účtu pustila do českého prezidenta Miloše Zemana za to, že se dosud nijak nevyjádřil k současnému dění v Bělorusku. Vyčítá mu zejména to, že ostatní hlavy státu na celou věc reagovaly a daly tak najevo, jak se k ní staví.

Skutečnost, že se k dění v Bělorusku vyjadřují všichni, kromě českého prezidenta, leží v žaludku Miroslavě Němcové. Ta to nyní dala najevo pomocí Facebooku.

„Prezidenti Polska, Litvy, Lotyšska a Estonska společně vyzvali běloruské autority, aby zastavily násilí a zahájily dialog u kulatého stolu. K otevřenosti a usmíření vyzvala také slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a jako projev solidarity nechala prezidentský palác v Bratislavě nasvítit barvami běloruské vlajky. Na Pražském hradě je ticho a temno. Bohužel i mlčení je vzkaz pro diktátora,“ napsala na své sociální síti.

Vyjádření sounáležitosti

V úterý večer byl Bratislavský hrad nasvícen na bílo-červeno. Podle předsedy Národní rady Slovenské republiky Borise Kollára (Sme rodina) je to vyjádření sounáležitosti s běloruským lidem. Současného běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka politik označil politik diktátora.

„Jsem přesvědčen, že se náš odkaz a podpora dostane k demonstrantům, kteří vyjadřují občanskou statečnost," sdělil Kollár v úterý večer. K tomu dodal, že věří, že se v Bělorusku začne psát nová historie.

Slova předsedy NR SR podpořili jeho místopředsedové Milan Laurenčík (SaS) a Juraj Šeliga (Za lidi).

Připomeňme, že od sobotního večera byl na bílo-červeno osvícen také Prezidentský palác v Bratislavě. Kancelář prezidentky Zuzany Čaputové tak vyjádřila nesouhlas s použitím síly vůči demonstrantům, kteří v Bělorusku protestovali proti znovuzvolení Lukašenka prezidentem.