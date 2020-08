Vietnamská expertka: Pokud se vakcínou nechala naočkovat i Putinova dcera, pak lepší lék prostě neexistuje

V posledních dnech se sledovala informace o tom, že vietnamské ministerstvo zdravotnictví si objednalo ruskou vakcínu Sputnik V v objemu od 50 milionů do 150 milionů dávek. Společně s tím v ministerstvu uvedli: dodávky vakcíny závisí na pokroku (výsledcích) klinických studií, které jsou prováděny výrobcem. Kromě toho musí ve Vietnamu proces testování vakcíny před jejím hromadným použitím splňovat přísná pravidla a bude nutný jistý čas. Jde tak opravdu o jeden z hlavních problémů v poskytování vakcíny proti koronaviru obyvatelstvu země.

Paralelně s vietnamským ministerstvem zdravotnictví spolupracuje řada soukromých vietnamských zdravotnických zařízení s ruskými partnery ohledně nákupu vakcíny Sputnik V. Sputnik v této souvislosti kontaktoval předsedkyni Ustavující rady lékařské korporace Hoa Lam Group, paní

Sputnik: Jak se ví, Hoa Lam Group projevila zájem o nákup ruské vakcíny. Jak, kdy a proč?

Tran Thi Lam: O tom, že se Rusko chystá na trh uvést vakcínu proti koronaviru pod názvem Sputnik V, jsem se dozvěděla z médií. A začala jsem se o to i zajímat.

Sputnik: Pokud se povede ruskou vakcínu koupit, jak ji plánuje společnost Hoa Lam používat?

Tran Thi Lam: Předtím, než budeme moci importovat tuto ruskou vakcínu, budeme samozřejmě potřebovat souhlas příslušných vládních struktur. Pokud dostaneme souhlas, pak bude vakcína distribuována prostřednictvím zdravotnických zařízení našeho systému pro občany.

Sputnik: Západ přijal skutečnost o registraci první vakcíny proti koronaviru v Rusku poněkud ostře. Hodně se mluví o její „nebezpečnosti“, o tom, že proces testování ještě nebyl ukončen. Bojí se toho i společnost Hoa Lam?

Tran Thi Lam: Věříme dlouhodobě vysoké reputaci mikrobiologických technologií Sovětského svazu a současného Ruska. Navštívili jsme řadu federálních výzkumných institucí v Moskvě a Novosibirsku a osobně nemám důvod nedůvěřovat úspěchům ruské vědy. Nemám strach z řečí o jakési „nebezpečnosti“ ruské vakcíny, jelikož určitě projde několika fázemi klinických studií, než se začne využívat ve velkém měřítku. Jsem si jistá, že nejprve budou očkováni občané Ruské federace, a poté, co bude vyrobeno dostatečné množství, se bude moci v pohodě exportovat. A do té doby bude koneckonců již několikrát prověřena. A co vím já, tak ruský prezident uvedl, že jeho dcera se již touto vakcínou naočkovala. A to je již důkaz vysoké kvality.