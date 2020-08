Lukašenko jmenoval premiéra a členy vlády

Své pozice ve vládě si také udrželi všichni členové předchozího kabinetu ministrů, kteří rezignovali před dvěma dny:

Ministr vnitra Jurij Karajev;

Ministr zdravotnictví Vladimir Karanik;

Hlava ministerstva informací Igor Lucki;

Jmenování složení nové vlády po prezidentských volbách zajišťuje běloruská ústava.

Prezidentské volby v Bělorusku

9. srpna v Bělorusku proběhly volby prezidenta. Podle informací Ústřední volební komise v nich zvítězil Alexandr Lukašenko, který řídí zemi už přes 26 let. Lukašenko získal 80,08 % hlasů. Druhé místo získala Světlana Tichanovská s 10,09 %. Opozice však výsledky voleb neuznala. Lukašenko se později nechal slyšet, že navrhoval opozici přepočet hlasů, ta na to však nepřistoupila.

Ve štábu Tichanovské v této souvislosti tvrdí, že neuznávají oficiální výsledky voleb a zdůrazňují, že podle údajů z volebních místností všech regionů země právě Tichanovská získala 70-80 % hlasů. Kandidátka teď odjela do Litvy. Její stoupenci uvádí, že Tichanovská byla přinucena opustit zemi a že odjezd „organizovaly“ běloruské úřady. Běloruská KGB dříve uvedla, že na Tichanovskou se připravoval atentát a ta se měla stát „obětním beránkem“.

Kvůli prezidentským volbám začaly v zemi velké nepokoje. Demonstranti každý večer vycházeli do ulic na neschválené protestní akce. V hlavním městě demonstranti stavěli barikády a odmítali se rozejít, při jejich rozhánění policisté používali vodní děla, slzný plyn, zábleskové granáty a gumové projektily. Několik demonstrantů zahynulo, mnoho lidí včetně příslušníků bezpečnostních složek bylo hospitalizováno.

EU oznámila, že neuznává výsledky voleb a zavede sankce. Ruský prezident Vladimir Putin naopak gratuloval Lukašenkovi k vítězství. Putin a německá kancléřka Merkelová si během telefonátu vyměnili názory na dění v Bělorusku. Podle německé strany by se běloruská vláda měla zdržet použití násilí proti mírovým demonstrantům, neodkladně propustit politické vězně a zapojit se do dialogu s opozicí a společností. Ruská strana označila za nepřijatelné jakékoliv pokusy o zasahování zvenčí do vnitřních záležitostí republiky, které vedou k další eskalaci krize.