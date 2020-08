Novou ruskou zbraň je možné připojit k chytrému telefonu

„První smart zbraň v inovačním designu! Unikátní vývoj na základě spolehlivé pušky s hladkým vývrtem hlavně MP-155 s možností synchronizace s chytrými telefony. Novinka bude představena na fóru Armáda 2020,“ uvádí se v popisu videa na sociální síti.

Na videu je vidět, že zbraň má futuristický design, je na ní nainstalován kolimátor a display na synchronizaci s mobilními zařízeními. Tato modifikace získala označení MP-155 Ultima.

Samonabíjecí lovecká puška MP-155 se na trhu objevila v roce 2017. Od svého předchůdce MP-153 se liší sníženou hmotností, modernější ergonomikou, mechanismem uzávěrky a menším zpětným rázem.

Nová kompaktní pistole

Centrální institut přesného strojírenství (patří do koncernu Rostech) vytvořil novou kompaktní samonabíjecí pistoli Poloz. Tisková služba korporace informovala, že je určena pro ruskou policii a příslušníky gardy.

Poloz byl vytvořen pro střelbu do 50 metrů. Zbraň zůstává bojeschopná i v extrémních podmínkách při teplotě od mínus 50 do plus 50 stupňů Celsia. Pistole využívá náboje ráže 9x19. Do zásobníku se vejde 15 nebo 18 nábojů. Hlaveň má podle informací vydržet nejméně 10 tisíc výstřelů.

Albert Bakov, ředitel Institut pro Sputnik prohlásil, že předchozí pistole příslušníků bezpečnostních struktur – Makarov – nepovažovali za vyhovující, a to ani z hlediska výkonu, ani z hlediska kapacity zásobníku (osm výstřelů).

Nová pistole se vyznačuje svými kompaktními rozměry a malou váhou. Je možné ji nosit i skrytě.

Široké veřejnosti bude pistole představena na Mezinárodním vojensko-technickém fóru Armáda 2020, které letos proběhne na konci srpna.