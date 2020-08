Ruský opoziční aktivista Alexej Navalnyj byl hospitalizován

„Alexej má toxickou otravu. Jedeme sanitkou do nemocnice,“ napsala Kira Jarmyšová na Twitteru.

„Předpokládáme, že Alexej byl otráven něčím přimíchaným do čaje. Bylo to to jediné, co ráno pil. Doktoři říkají, že toxin se kvůli horké tekutině rychleji vstřebal,“ řekla.

V omské nemocnice, kam Navalného odvezla sanitka, uvedli, že aktivista je na intenzivní péči.

„Alexej Navalnyj je ve vážném stavu na intenzivní péči,“ uvedli.

Jarmyšová dodáva, že aktivista je připojen na plicní ventilaci.

„Alexej je stále v bezvědomí, byl napojen na ventilátor. Přivolali jsme do nemocnice policii,“ uvedla tisková mluvčí.

„Je v kómatu ve vážném stavu. Zatím nemáme žádné výsledky testů,“ sdělila.

Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет. — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

Na Ministerstvu zdravotnictví Omské oblasti uvedli, že léčbou aktivisty se zabývají odborníci všech profilů.

„Existuje celá řada diagnóz, se kterými specialisté pracují, které jsou potvrzeny nebo vyloučeny. Pracují odborníci všech profilů. Stav pacienta je vážný,” sdělili.

Dopravní policie na letišti v Tomsku již začala prověřovat možnou otravu.

Očitý svědek o incidentu

Cestující, který letěl s aktivistou, sdělil podrobnosti incidentu. Podle něj 20 minut po vzletu šel Navalnyj do zadní části letadla.

„Zdálo se mi, že to byl Navalnyj. Po hodině a půl bylo nouzové přistání v Omsku, dorazili záchranáři a uviděl jsem, že je to Navalnyj,“ řekl.

Podle Fondu boje s korupcí (FBK), který Navalnyj řídí, má aktivista za sebou další pokus o otravu. V loňském roce k podobnému incidentu mělo dojít, když byl ve věznici. Podle lékařů ale šlo o „prudkou alergickou reakci“.

Komentář letecké společnosti

Hospitalizaci Navalného již okomentovala tisková služba letecké společnosti S7.

„Brzy po vzletu letu S7 2614 Tomsk-Moskva se prudce zhoršil zdravotní stav jednoho z cestujících, Alexeje Navalného. Posádka zareagovala rychle a přesně v souladu s postupy. Stevardi okamžitě informovali velitele letadla, který rozhodl o přistání na nejbližším letišti - v Omsku,” uvedli v letecké společnosti s tím, že na palubě aktivista nic nejedl ani nepil.

Komentář lékaře

Přesná diagnóza Alexeje Navalného může být určena dnes, aktuálně probíhá symptomatická léčba, řekl novinářům Anatolij Kaliničenko, zástupce hlavního lékaře Omské pohotovostní nemocnice č. 1.

„Myslím si, že během dne přesně definujeme diagnózu. Nicméně symptomatická léčba, vše, co je zapotřebí, se provádí v plném rozsahu," sdělil.

Alexej Navalnyj je ruský opoziční aktivista, který opakovaně pořádal nepovolené akce a demonstrace. Jeho Fond boje s korupci byl ruským ministerstvem spravedlnosti zařazen na seznam zahraničních agentů, tedy organizací, které jsou financovány ze zahraničí a usilují o změnu státní politiky. V červenci Navalnyj informoval o zrušení organizace kvůli několikamilionové pokutě a změně právnické osoby.

V prosinci 2016 aktivista oznámil svůj záměr kandidovat na prezidentské křeslo ve volbách roku 2018, ale Ústřední volební komise RF mu to zakázala kvůli jeho předchozím odsouzením.

Současně Navanyj čelí obviněním z pomluvy 93letého veterána 2. světové války. Důvodem je přísná kritika, kterou aktivista veřejně zareagoval na video ohledně změn v Ústavě Ruska, kde veterán vystoupil.