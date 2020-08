Vědec prudce reagoval na kritiku ruské vakcíny a prozradil specifika testování

Je možné očkovat lidi, kteří již prodělali koronavirus? Jsou v tomto případě možné nějaké nežádoucí účinky?

Logunov: Víte, nevidím v tom absolutně žádné problémy. Přece vakcinujeme znovu každý rok proti chřipce, kterou trpíme, a nikdo se neptá na problémy, jestli se dá získat imunita na příští rok, když měl letos chřipku. Tyto otázky pramení ze smutně známého účinku ADE (antibody-dependent enhancement, posílení infekce kvůli protilátkám, jev, při kterém vázání viru s neúplně neutralizujícími protilátkami způsobuje jeho pronikání do imunitních buněk).

O tomto jevu se dnes hodně mluví, ale ve skutečnosti nedochází v případě koronaviru SARS a SARS-CoV-2 po očkování vektorovou vakcínou k tomuto posílení. Při používání vektorových vakcín přežívají všichni nakažení a neonemocněli, kdežto všichni neočkování živočichové zemřeli anebo měli mnohem více poškozené plíce než očkovaní.

Proto se nedá v případě použití vektorových vakcín mluvit o žádném účinku ADE v čisté podobě, který by se přeměnil v posílení nemocí dýchacích cest. Neznamená to ale, že to nemáme zkoumat a sledovat. Vědci jsou povinni pokaždé sledovat účinek své vakcíny v různých situacích a podle různých ukazatelů, včetně daného. Musíme na to dávat velký pozor. Dnes se ale příliš mnoho mluví o ADE. Účinek eosinofilie plic (pozn. zvýšení počtu imunitních buněk způsobující takzvanou cytokinovou bouři) byl pozorován na inaktivovaných vakcínách, ale ne na vektorových. Je to jiný druh vakcíny.

Přežili dokonce živočichové imunizováni inaktivovanou vakcínou. Měli eosinofilii, onemocněli, ale přežili. Kontrolní živočichové také onemocněli, ale umřeli. Takže nemůže být ani řeči o žádném posílení infekce dýchacích cest, dokonce v tomto případě. Živočichové jsou chráněni v experimentální skupině a nechráněni v kontrolní. Kdyby neexistovala žádná jiná vakcína, a zeptali bychom se, jestli chci získat imunitu, ale dostanu lehkou eosinofilii plic, vybral bych eosinofilii.

Proto je to všechno dost smyšlené. Poněvadž na vektorových vakcínách to nebylo předvedeno, nemá smysl dělat z toho globální problém, je to nejspíš prostě bombastická reklama.

Existuje to skutečně v případě vakcíny proti horečce Dengue a dalším horečkám. Jenže pro koronavirus to nebylo prokázáno, zotavily se z něho již miliony lidí a nebyl objeven žádný účinek ADE. Nestalo se, aby lidé onemocněli znovu a umřeli, jak to bylo s Dengue. Účinku ADE je třeba věnovat pozornost, je to třeba sledovat, ale pro všechny vakcíny, nejen proti koronaviru, ale proti všem infekcím dýchacích cest. Avšak mluvit o tom, že je to obrovský problém a že dnes existuje ADE a že kvůli tomu nebude nikdy žádná vakcína, to je hloupost. Nečetl jsem žádný vážný vědecký článek na toto téma, ve kterém by to bylo dokázáno.

Jak byste mohl okomentovat kritiku, že vaše vakcína má velmi nízký titr protilátek?

Jde buď o nepochopení terminologie, anebo prostě záměnu pojmů. Máme obrovské titry. Téměř 1 na 15 000. V médiích si spletli titr virové neutralizace s titrem protilátek. Všechny titry jsou uvedeny v návodu. Co se dá komentovat, když lidé nevidí titr 1 na 15 tisíc a píšou 1 na 50? Kdyby napsali, že 15 tisíc je málo, pak by se s nimi dalo hádat. Ale poněvadž jde o zfalšování a zkreslení informace, co se tu dá komentovat?

Existují nějaké metodologické rozdíly v provedení třetí fáze klinických testů v různých zemích, které neuvádějí zahraniční komentátoři, když mluví o ruské vakcíně?

Postupujeme v souladu s legislativou Ruské federace. Neznepokojuje mne, když si někdo myslí, že neděláme něco správně. Stejně se najde někdo, kdo napíše, že nemáme pravdu. Všechny klinické testy se konají v Rusku podle federálního zákona č. 61. Žádný expert v RF neakceptuje výsledky, kterých bylo dosaženo s porušením. Přičemž, existují-li minimální odchylky od protokolu, jsou zapsány a odhaleny experty, a výzkum může být vůbec uznán za nevykonaný a bude zablokován.

Autoři mohou být tedy pohnáni k soudu v závislosti na rozsahu porušení. Pracujeme v právním prostoru a expertízu provádíme podle zákonů RF. Když se tyto zákony někomu nelíbí, jsou to jejich problémy.

Komentátoři poukazují na mezinárodní standardy a chtěli bychom pochopit, jak to probíhá v jiných zemích, ve kterých vyvíjejí tyto vakcíny. Pracují podle standardů a podle legislativy vlastních zemí anebo podle těchto mezinárodních standardů, které všichni vytýkají Rusku?

Všechny standardy jsou ve skutečnosti víceméně harmonizované. Je pochopitelné, že četné státy chrání vlastní trh, vlastní výrobce, že mají podmínky pro registraci zahraničních přípravků na svém území. Rusko v daném případě nekráčí nějakou zvláštní cestou. Dodržujeme body Helsinské deklarace. Námitky se obvykle týkají vládního usnesení č. 441, které povoluje registraci s tvrdými podmínkami.

Za jakým účelem byla registrace povolena a za kterých podmínek, o tom jsme mluvili na začátku dnešního rozhovoru. Celá kritika se týká jenom tohoto bodu a vládního usnesení. Mám ale za to, že je to moc dobré usnesení. Ve skutečnosti nikoli uvolňuje, ale svazuje ruce výrobců, vystavuje je tvrdé kontrole, ale přitom poskytuje jistou svobodu. Proto tu nevidím žádné problémy. Když chce někdo toto vládní usnesení kritizovat, ať kritizuje. Snad je to dobře, když ve světě existuje jiný názor.

Pracovali na vývoji ruské vakcíny pouze ruští vědci anebo se toho zúčastnili nějací zahraniční kolegové?

Ne, tato vakcína byla vyvinuta pouze v našem ústavu, se žádnými zahraničními kolegy jsme nespolupracovali. Avšak samotná technologie obsahuje obrovské množství znalostí a vědeckých zkušeností. Je to přirozené, že podle této technologie pracuje velký počet vědců na světě, že je spousta publikací, se kterými se seznamujeme, oni zase s našimi, je to takový společný vědecký prostor. Spousta průzkumů se konala před námi a bez nás. Použili jsme samozřejmě všechny dostupné vědecké výzkumy v této oblasti. Ale bezprostřední vývoj vakcíny, výroba a její rozsah, to vše je dílem ruských vědců.