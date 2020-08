Bylo zveřejněno video s Navalným na letišti v Tomsku. Čaj mu údajně dal jeho asistent

Záběry z videa, které se nedávno objevily na internetu, údajně ukazují, že Alexej Navalnyj sedí u stolu bez pití. Později mu nápoj přinesl jeho asistent.

Стаканчик, из которого Навальный пил в аэропорту, он получил из рук своего помощника pic.twitter.com/Iob7OIQXOY — Дегтярёв Леонид (@leon_elk) August 20, 2020

„Video z monitorovacích kamer tomského letiště ukazuje, že si Alexej sedl ke stolu bez pití. Později mu Ilja Pachomov, zaměstnanec FBK (Fond boje s korupcí, pozn. red.) a asistent Navalného, přinesl sklenici. Takže nikdo u pultu nemohl vědět, pro koho se nápoj připravuje,“ uvedla Margarita Simoňanová, hlavní redaktorka RT a Sputniku.

Navalnyj letěl ze sibiřského města Tomsk do Moskvy, když se náhle začal cítit špatně. Letoun nouzově přistál ve městě Omsk, kde byl aktivista hospitalizován a napojen na ventilátor. V současné době je v kómatu.

Jeho mluvčí Kira Jarmyšová dříve naznačovala, že aktivista byl otráven: „Předpokládáme, že Alexej byl otráven něčím přimíchaným do čaje. Bylo to to jediné, co ráno pil. Doktoři říkají, že toxin se kvůli horké tekutině rychleji vstřebal.“ Připomínala přitom loňský incident, kdy Navalnyj také skončil v péči lékařů kvůli alergické reakci. Zdůraznila také, že Navalnyj nepil před letem alkohol a nebral žádné prášky. V omské nemocnici, kam byl aktivista převezen, však uvedli, že je předčasné mluvit o toxické otravě, že tato verze je také zvažována, ale přesná diagnóza ještě není určena.

„Myslím si, že během dne přesně definujeme diagnózu. Nicméně symptomatická léčba, vše, co je zapotřebí, se provádí v plném rozsahu,“ uvedl novinářům zástupce hlavního lékaře Omské pohotovostní nemocnice č. 1.

Alexej Navalnyj

Alexej Navalnyj je ruský opoziční aktivista, který opakovaně pořádal nepovolené akce a demonstrace. Jeho Fond boje s korupci byl ruským ministerstvem spravedlnosti zařazen na seznam zahraničních agentů, tedy organizací, které jsou financovány ze zahraničí a usilují o změnu státní politiky. V červenci Navalnyj informoval o zrušení organizace kvůli několikamilionové pokutě a změně právnické osoby.

V prosinci 2016 aktivista oznámil svůj záměr kandidovat na prezidentské křeslo ve volbách roku 2018, ale Ústřední volební komise RF mu to zakázala kvůli jeho předchozím odsouzením. V roce 2017 byl Navalnyj podmíněně odsouzen za zpronevěru v případě Kirovles. Dříve byl v roce 2014 spolu se svým bratrem Olegem odsouzen za rozkradení prostředků společnosti Iv Roše Vostok. Alexej dostal podmíněný trest, jeho bratr však musel na 3,5 let do kolonie.

Současně Navanyj čelí obviněním z pomluvy 93letého veterána 2. světové války. Důvodem je přísná kritika, kterou aktivista veřejně zareagoval na video ohledně změn v Ústavě Ruska, kde veterán vystoupil.