Mluvčí ruského opozičního aktivisty Navalného: Lékaři řekli, že není schopen převozu

„Primář oznámil, že Navalnyj není transportovatelný. Jeho stav je nestabilní,“ napsala Jarmyšová na své stránce na Twitteru.

Главный врач заявил, что Навальный нетранспортабелен. Состояние нестабильное.

Решния родственников для его перевозки недостаточно. — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

​Tisková mluvčí Ministerstva zdravotnictví města Omsk Taťana Šakirovová dnes ráno sdělila novinářům, že probíhá lékařské konzilium za účasti moskevských odborníků. Jeho účastníci měli rozhodnout, jestli pacient je schopen převozu nebo ne. Šakirovová potvrdila, že Navalnyj i nadále zůstává ve stabilně těžkém stavu.

Hlavní lékař Omské pohotovostní nemocnice č. 1 Alexandr Murachovskij novinářům oznámil, že aktuálně mají pět pracovních verzí diagnóz stavu Navalného, zveřejnit je však nemohou.

„Dnes máme pět pracovních diagnóz. Bohužel vám je nemohu oznámit, protože to neumožňuje federální zákon. Ale mohu říci, že všechny jsou pracovní, se všemi pracujeme. Bojujeme o život našeho pacienta,“ uvedl Murachovskij novinářům.

„Nebezpečná látka v organismu”

Ředitel Fondu boje s korupcí (FBK) Ivan Ždanov ze své strany uvádí, že v organismu politika byla nalezena nebezpečná látka, která představuje hrozbu nejen pro něj, ale i pro osoby kolem něj. Odvolává se přitom na zástupkyni dopravní policie.

„Byli jsme v kanceláři hlavního lékaře. V tu chvíli vstoupila zástupkyně dopravní policie s telefonem. Uvedla: ‚Je to tajemství vyšetřování, nemůžeme říci, ale tato látka je smrtící, tato látka představuje hrozbu nejen pro život Alexeje, ale pro všechny kolem něj, všichni by měli být v ochranných oblecích,“ sdělil, ale neupřesnil, o jakou látku jde.

Německý bulvární deník Bild mezitím informuje, že z Německa do Omsku vyrazilo speciální letadlo, které by mělo dopravit Navalného do Fakultní nemocnice Charité v Berlíně. Informace deníku potvrzují údaje webu FlightRadar, které ukazují, že letadlo Bombardier Challenger 604 z Norimberku již přistálo v Omsku kolem 12:10 místního času (08:10 SEČ).

Hospitalizace Alexeje Navalného

Ve čtvrtek letadlo, kterým Navalnyj cestoval z Tomsku do Moskvy, nouzově přistálo v Omsku. Místní ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že ho hospitalizovali a že je na jednotce intenzivní péče. Jarmyšová uvedla, že Navalnyj má prý toxickou otravu, je v kómatu. V nemocnici zase sdělili, že otrava může být jen jedním z možných důvodů nemoci a že Navalnému je poskytována veškerá nezbytná pomoc. Podle výsledku vyšetření lékaři nenalezli u Navalného žádné příznaky inzultu, infarktu nebo infekčních chorob, a to včetně covidu-19.

Kdo je Alexej Navalnyj

Alexej Navalnyj je ruský opoziční aktivista, který opakovaně pořádal nepovolené akce a demonstrace. Jeho Fond boje s korupci byl ruským ministerstvem spravedlnosti zařazen na seznam zahraničních agentů, tedy organizací, které jsou financovány ze zahraničí a usilují o změnu státní politiky. V červenci Navalnyj informoval o zrušení organizace kvůli několikamilionové pokutě a změně právnické osoby.

V prosinci 2016 aktivista oznámil svůj záměr kandidovat na prezidentské křeslo ve volbách roku 2018, ale Ústřední volební komise RF mu to zakázala kvůli jeho předchozím odsouzením. V roce 2017 byl Navalnyj podmíněně odsouzen za zpronevěru v případě Kirovles. Dříve byl v roce 2014 spolu se svým bratrem Olegem odsouzen za rozkradení prostředků společnosti Iv Roše Vostok. Alexej dostal podmíněný trest, jeho bratr však musel na 3,5 let do kolonie.

Současně Navanyj čelí obviněním z pomluvy 93letého veterána 2. světové války. Důvodem je přísná kritika, kterou aktivista veřejně zareagoval na video ohledně změn v Ústavě Ruska, kde veterán vystoupil.