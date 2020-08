Prezident Moldavska je ochoten vyzkoušet ruskou vakcínu proti koronaviru

Ministerstvo zdravotnictví RF 11. srpna zaregistrovalo první na světě vakcínu proti nové infekci covid-19, kterou vyvinul Ústav epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji společně s Ruským fondem přímých investic. Vakcína dostala název Sputnik V. Ministr zdravotnictví RF Michail Muraško oznámil, že výroba vakcíny začne ve dvou podnicích: v Gamalejově ústavu a závodě Binnopharm. Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že vakcína prošla všechny nezbytné prověrky a že formuje stabilní imunitu.

„Hovořil jsem s ruskými kolegy o vakcíně proti koronaviru, která nyní prochází testy… když jsem o ní promluvil v Moldavsku, zjistil jsem, že je mnoho skeptiků… Proto bych vám chtěl oznámit, že jsem ochoten jako první z občanů Moldavska vyzkoušet ruskou vakcínu na sobě,“ napsal Dodon na své stránce na Facebooku.

Podotkl, že to chce udělat „pro všechny občany země“, aby se vakcína dostala co nejdříve do Moldavska.

Moldavské úřady dříve ohlásily 31 937 zaregistrovaných případů koronaviru, 921 nemocných zemřelo.

V Moldavsku platí až do 31. srpna režim mimořádné situace ve zdravotnictví, jsou zakázány hromadné kulturní akce a bylo zastaveno vyučování na školách. Obyvatelé země musí nosit roušky ve veřejné dopravě a v uzavřených veřejných prostorách.

Světová zdravotnická organizace označila 11. března epidemii nové koronavirové infekce covid-19 za pandemii. Podle nejnovějších údajů WHO bylo ve světě zaznamenáno přes 22,2 milionů případů nakažení, více než 782 tisíc lidí zemřelo.