Lékař okomentoval zprávy o nebezpečné látce v organismu Navalného

„Ve své práci se opírám na oficiální dokumenty. A tyto dokumenty, které mám z naší chemické a toxikologické laboratoře, ukazují, že spektrum látek, které přístroj již testoval, jsou negativní," sdělil Alexandr Murachovskij novinářům s tím, že neřekne, které látky již byly testovány.

Lékař také okomentoval postoj své nemocnice ohledně přepravy Navalného do jiné nemocnice. Mluvčí politika Kira Jarmyšová dříve uváděla , že omští odborníci to nepovolují.

„Nemůžeme dovolit přepravu Navalného na odpovědnost jeho příbuzných, pokud klinické indikace osoby vyvolávají u nás obavy z její přepravy," řekl.

Na otázku, co by se mohlo stát aktivistovi v případě podobné přepravy, sdělil, že „se může stát cokoli ... dokonce i to nejsmutnější“.

„Pokud by byl pacient ve svém stavu stabilní, nevadilo by nám to, ale dnes je přeprava předčasná,“ dodal.

Německý bulvární deník Bild dříve informoval, že z Německa do Omsku vyrazilo speciální letadlo, které by mělo dopravit Navalného do Fakultní nemocnice Charité v Berlíně. Informace deníku potvrzují údaje webu FlightRadar, které ukazují, že letadlo Bombardier Challenger 604 z Norimberku již přistálo v Omsku kolem 12:10 místního času (08:10 SEČ). Žádné jedy

Žádné jedy v organismu

Zástupce hlavního lékaře omské nemocnice Anatolij Kaliničenko později novináře informoval, že testy doposud neidentifikovaly v organismu Navalného žádné jedy ani jejich stopy. Analýzy však probíhají nadále jak v Omsku, tak i v Moskvě.

„Provedené testy neodhalily ani v krvi ani moči žádné jedy, ani stopy jejich přítomnosti," řekl Kaliničenko.

„Máme téměř kompletní diagnózu, (…) ale nemyslíme si, že byl pacient otráven,” dodal.

Hospitalizace Alexeje Navalného

Ve čtvrtek letadlo, kterým Navalnyj cestoval z Tomsku do Moskvy, nouzově přistálo v Omsku. Místní ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že ho hospitalizovali a že je na jednotce intenzivní péče. Jarmyšová uvedla, že Navalnyj má prý toxickou otravu, je v kómatu. V nemocnici zase sdělili, že otrava může být jen jedním z možných důvodů nemoci a že Navalnému je poskytována veškerá nezbytná pomoc. Podle výsledku vyšetření lékaři nenalezli u Navalného žádné příznaky inzultu, infarktu nebo infekčních chorob, a to včetně covidu-19.

Kdo je Alexej Navalnyj

Alexej Navalnyj je ruský opoziční aktivista, který opakovaně pořádal nepovolené akce a demonstrace. Jeho Fond boje s korupci byl ruským ministerstvem spravedlnosti zařazen na seznam zahraničních agentů, tedy organizací, které jsou financovány ze zahraničí a usilují o změnu státní politiky. V červenci Navalnyj informoval o zrušení organizace kvůli několikamilionové pokutě a změně právnické osoby.

V prosinci 2016 aktivista oznámil svůj záměr kandidovat na prezidentské křeslo ve volbách roku 2018, ale Ústřední volební komise RF mu to zakázala kvůli jeho předchozím odsouzením. V roce 2017 byl Navalnyj podmíněně odsouzen za zpronevěru v případě Kirovles. Dříve byl v roce 2014 spolu se svým bratrem Olegem odsouzen za rozkradení prostředků společnosti Iv Roše Vostok. Alexej dostal podmíněný trest, jeho bratr však musel na 3,5 let do kolonie.

Současně Navanyj čelí obviněním z pomluvy 93letého veterána 2. světové války. Důvodem je přísná kritika, kterou aktivista veřejně zareagoval na video ohledně změn v Ústavě Ruska, kde veterán vystoupil.