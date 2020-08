Lékaři odhalili jednoduchý způsob, jak zlepšit fungování mozku

Porucha prokrvení mozku může být následkem nadměrného zatížení, únavy a stresu. Jako následky se mohou dostavit bolesti hlavy, oslabení paměti, snížení rychlosti reakce, neschopnost se soustředit, a dokonce i zmatené vědomí. Masáž je dobrou prevencí podobných jevů, tvrdí Igor Orlov. V rozhovoru pro Sputnik lékař promluvil o efektivních způsobech zlepšení prokrvení mozku.

„Ucho má bezprostřední spojení s mozkem, a proto masáž ušního boltce zlepšuje krevní oběh v mozku. Zvlášť účinná je masáž lalůčku. Například bod ve středu lalůčku odpovídá za zrak, a když ho budeme masírovat anebo na něj silně zatlačíme, můžeme si zlepšit zrak. Masáž celé chlupaté části hlavy také zlepšuje prokrvení mozku. Působení na oblast krku také reflexně zlepšuje krevní oběh v mozku,“ řekl Igor Orlov.

Kromě toto se aktivizuje krevní oběh masáží rukou a chodidel. Například pro prevenci mozkové mrtvice, kdy má člověk zmatené vědomí, se praktikuje akupunktura, až se objeví na těchto místech kapky krve.

„Masáž rukou a prstů na rukou zlepšuje krevní oběh, zbavuje stresu, zmírňuje nervové napětí, normalizuje krevní tlak a napomáhá prevenci cévních mozkových chorob. Platí to také pro chodidla. Zvlášť silně působí na centrální nervovou soustavu body, které se nacházejí na bříškách prstů na rukou a na nohou. Budeme-li je silně masírovat, tlačit, štípat, nebo dáme-li je do horké vody, napomůže to normalizaci krevního oběhu v mozku,“ řekl akupunkturista v rozhovoru pro Sputnik.

Působení na body má být dost jemným, nesmí překročit práh bolestivosti. Když vznikají nepříjemné pocity, musíme intenzitu ihned snížit, podotkl Igor Orlov.