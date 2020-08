Lékaři určili hlavní pracovní diagnózu v případě Navalného

Hlavní lékař Omské pohotovostní nemocnice č.1. dnes novináře informoval, že odborníci určili základní pracovní diagnózu ruského opozičníka Alexeje Navalného. Je to metabolická porucha.

„Máme pracovní diagnózy. Hlavní je metabolická porucha. Může to být způsobeno prudkým poklesem úrovně cukru v krvi," cituje slova lékaře omské oddělení ruského ministerstva zdravotnictví.

Odborníci nadále provádějí testy. Již bylo prokázáno, že pacient neměl mrtvici, infarkt myokardu ani infekci, včetně covidu-19.

Pozvání německých lékařů

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov dnes také potvrdil, že omští lékaři jsou v kontaktu se svými německými kolegy, kteří dnes přicestovali do Ruska.

„Naši lékaři pozvali lékaře, kteří přicestovali letadlem z Německa, aby navštívili nemocnici, zúčastnili se konzultací, získali veškeré informace o léčebných metodách, dostupných testech atd. (...) Nevím, jestli Němci šli nebo ne, ale přinejmenším naši lékaři jsou s nimi v plném kontaktu,“ řekl Peskov.

K tomu Peskov dodal, že Kreml neobdržel žádnou žádost o pomoc při přepravě Navalného do jakékoli zahraniční nemocnice: „Byly pouze příspěvky na sociálních sítích. Možná zde však není potřeba v žádné další byrokracii.“ Dotyčnou otázku však Kreml nechal na kompetenci lékařů.

„Je to záležitost pouze lékařského rozhodnutí. Pravděpodobně existují nějaké formality, ale neznám je. Nikdo nevidí žádné překážky kromě lékařského rozhodnutí," sdělil Peskov.

Současný stav Navalného

Momentálně odborníci hodnotí stav ruského opozičního aktivisty jako „nestabilní vážný”. Jak uvádí hlavní lékař omské nemocnice, během testů nebyly v krvi Navalného zpozorovány stopy natrium-oxybutyrátů či barbiturátů. Dříve se spekulovalo, že právě tyto látky mohly být použity k údajnému otrávení aktivisty.

Látka na kůži Navalného

Hlavní lékař nemocnice také uvedl, že lékaři objevili na kůži Navalného chemickou složku, která se však po analýze ukázala být průmyslovou chemií.

„Chemická složka, o které se hovoří v mediích, která byla testována odborníky, není biologický materiál, je to materiál z povrchu kůže, z oděvů, z nehtů atd. A tato chemická složka je běžná průmyslová chemie, která se používá zejména v plastových kelímcích, kterých se každý dotýká, když z nich pije,“ řekl.

Hospitalizace Alexeje Navalného

Ve čtvrtek letadlo, kterým Navalnyj cestoval z Tomsku do Moskvy, nouzově přistálo v Omsku. Místní ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že ho hospitalizovali a že je na jednotce intenzivní péče. Mluvčí aktivisty uvedla, že Navalnyj má prý toxickou otravu, je v kómatu. V nemocnici zase sdělili, že otrava může být jen jedním z možných důvodů nemoci a že Navalnému je poskytována veškerá nezbytná pomoc.

Kdo je Alexej Navalnyj

Alexej Navalnyj je ruský opoziční aktivista, který opakovaně pořádal nepovolené akce a demonstrace. Jeho Fond boje s korupci byl ruským ministerstvem spravedlnosti zařazen na seznam zahraničních agentů, tedy organizací, které jsou financovány ze zahraničí a usilují o změnu státní politiky. V červenci Navalnyj informoval o zrušení organizace kvůli několikamilionové pokutě a změně právnické osoby.

V prosinci 2016 aktivista oznámil svůj záměr kandidovat na prezidentské křeslo ve volbách roku 2018, ale Ústřední volební komise RF mu to zakázala kvůli jeho předchozím odsouzením. V roce 2017 byl Navalnyj podmíněně odsouzen za zpronevěru v případě Kirovles. Dříve byl v roce 2014 spolu se svým bratrem Olegem odsouzen za rozkradení prostředků společnosti Iv Roše Vostok. Alexej dostal podmíněný trest, jeho bratr však musel na 3,5 let do kolonie.

Současně Navanyj čelí obviněním z pomluvy 93letého veterána 2. světové války. Důvodem je přísná kritika, kterou aktivista veřejně zareagoval na video ohledně změn v Ústavě Ruska, kde veterán vystoupil.