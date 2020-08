Lukašenko: Nepokoje v Bělorusku řídí USA, Evropané jim nahrávají

„Spojené státy to všechno plánují a Evropané jim nahrávají. Jak řeknou, tak udělají. Bylo vytvořeno speciální středisko u Varšavy. Kontrolujeme a víme, co dělá. Oni tam začali řinčet řetězy. Rozumíte, když se i tanky a letadla vedle začnou neklidně pohybovat, není to náhoda,“ uvedl Lukašenko.

„Připravovali nám tuto vzpouru. A Rusko se bálo, že nás ztratí. Západ se rozhodl nás nějakým způsobem utužit proti Rusku, jak nyní samozřejmě vidíme. A teď chtějí ustanovit tento baltsko-černomořský koridor, tři baltské republiky, my a Ukrajina,“ konstatoval.

„Situace je v zemi velmi zpolitizovaná, ale není nutné ji označovat za katastrofickou,“ uvedla v pátek Lukašenkova slova státní agentura Belta.

Podle slov běloruského prezidenta je situace v zemi velmi zpolitizovaná, ale není nutné ji považovat za „katastrofickou“.

Prezident taktéž uvedl, že k němu přišla jedna z pracovnic agrokombinátu a vyjádřila mu slova podpory. Přála si, aby „tuto situaci vydržel“. Avšak prezident podotkl, že situace není tak složitá, že by ji musel „vydržet“.

„V Minsku a ještě někde se někomu (situace) nelíbí. A to je přirozené. Ale nemělo by vás to znepokojovat, je to můj problém, který musím vyřešit já, a my jej také řešíme. A věřte, že v blízkých dnech i vyřešíme,“ sdělil Lukašenko.

Dále prezident prohlásil, že do té doby, co bude u moci on, bude vykonávat tvrdou politiku vedoucí ke stabilizaci situace v zemi.

„Já jsem prezident země, a pokud nedej bože země padne, nebudete mít práci. Chtěl bych se vykašlat na všechny ty funkce, ale sedím si tak a přemýšlím: co s vámi bude, když přijdou a začnou to všechno rozdělovat. Sbalí vás s vašimi pěti švestkami a vy mě budete proklínat: Zvolili jsme si tě, tak proč jsi nás neochránil? Můžete mě soudit nebo ne, ale zatím jsem prezident já a budu vykonávat tvrdou politiku na stabilizaci situace v zemi,“ uvedl.

Protesty v Bělorusku

Hromadné protestní akce opozice začaly po celém Bělorusku 9. srpna, po prezidentských volbách, v nichž zvítězil už po šesté za sebou nynější běloruský předák Alexandr Lukašenko. Podle informace Ústřední volební komise získal 80,1 procenta hlasů.

Opozice je ale přesvědčena, že ve volbách zvítězila Světlana Tichanovská, a nikoli Lukašenko. V prvních dnech byly protestní akce potlačovány policií, proti demonstrantům, kteří nesouhlasili s výsledky voleb, se používal slzný plyn, vodní děla, zábleskové granáty a gumové projektily. Poté bezpečnostní složky přestaly rozhánět mítinky a používat silové metody. Podle oficiálních údajů bylo v prvních dnech zadrženo přes 6,7 tisíce lidí. Jak oznámilo běloruské ministerstvo vnitra, při nepokojích byly zraněny stovky lidí, mj. přes 120 příslušníků bezpečnostních složek, tři demonstranti zemřeli.