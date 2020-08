Začalo testování jediného lehkého plovoucího tanku na světě

„Během následujícího roku a půl bude stroj otestován v terénu ve vojenských formacích ministerstva obrany,“ uvádí se ve zprávě.

Tyto testy se plánují na moři a ve velehorách, stejně jako v různých klimatických pásech, a to v teplotách od -40 do 40 stupňů Celsia. Podle výsledků zkoušek pak specialisté schválí konstrukční dokumentaci na nový tank s připojením písmene O1, což dovolí zahájit sériovou výrobu.

Podle slov prvního náměstka generálního ředitele Rostechu Vladimira Artjakova nemá tento stroj ve světě obdoby. Právě tato skutečnost mu dává vysoký exportní potenciál.

Sprut-SDM1 je bojové obrněné pásové plovoucí vozidlo s dělostřeleckým a raketovým zbraňovým komplexem ráže 125 mm, který může bez dotankování jet na vzdálenost až 500 kilometrů. Co se týče palební síly, pak vůbec nezaostává za typy T-80 ani T-90, co se týče jeho mobility na souši a vodě, nachází se na úrovni BMD-4M.

V této souvislosti zmiňme ještě zprávu o ruských tancích Armata. V červenci tohoto roku totiž informoval ředitel Federální služby vojensko-technické spolupráce RF Dmitrij Šugajev, že Ruská federace připravuje nejnovější tank T-14 na základě platformy Armata k exportu.