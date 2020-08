Práce snů, či nikoliv? Letuška prozradila, co je nejhorší stránka její profese

Práce letušky je pro mnoho žen práce snů – poznávání nových kultur, nových míst, aktivní užívání cizího jazyka. Je ale tato profese opravdu tak bezchybná? Populární bloggerka a letuška Kat Kamalani na TikToku promluvila o mýtech, které jsou často spojovány s profesí letušky a prozradila, co považuje za nejnepříjemnější aspekt svojí práce.

Ve videu, které zveřejnila letuška na TikToku, uvádí, že její kolegové nelétají jenom jedněmi a stejnými trasami, nemohou si tak vybrat, kam přesně poletí. Podle slov mladé ženy hraje v tomto případě důležitou roli profesní hierarchie.

„Ovlivňuje to úplně všechno – kam letíme, jak často, kdy a také v jakém letadle. Takže pokud nemáte dostatek zkušeností, nemůžete létat jenom na Havaj, do Itálie a do Paříže,“ vysvětlila.

Několik rad pro cestující

Dodala také, že letušky, které jsou na nižší pozici, musí být často na palubě „nepříjemných“ letů. Znamená to například, že létají příliš brzy, příliš pozdě, nebo musí do práce i o víkendu a svátcích.

Pokud i vy patříte do té kategorie lidí, kteří se letům vyhýbají kvůli nevolnostem, máme pro vás několik rad, kam si sednout, aby byla menší šance na tuto nepříjemnost.

Nutno podotknout, že létání letadlem není nic, čeho byste se měli bát. Jedná se totiž o jeden z nejbezpečnějších druhů dopravy. Mnoho cestujících je však nervózní z toho, že zrovna jejich letadlo určitě havaruje, a to bez ohledu na to, kolikrát uslyší, jak moc je to bezpečné.

Právě nevolnosti jsou v letadle dost častá věc, a to kvůli turbulencím. Proto může od nevolnosti pomoci to, pokud bude člověk sedět jen na jednom místě.

Pokud vám tedy bývá v letadle špatně od žaludku, vyberte si místo směrem k přední části letadla. Právě tady je totiž let stabilnější. Naopak byste se měli vyhýbat zadní části letadla, kde jsou všechny otřesy silnější. Letušky uvádí, že i čím dál budete sedět od křídel, budou otřesy silnější.

Taktéž je obecně doporučeno, aby si pasažéři své místo zarezervovali dopředu, jelikož později se může stát, že již nebude k dispozici.

Bývalý člen posádky společnosti EasyJet, jistý Matt, uvedl, že pokud člověk sedí v přední části letadla, pak si vybral nejlepší místo, jak se vyhnout turbulencím. Taktéž to může pomoci lidem, kteří trpí nevolnostmi. Jako další doporučení uvedl výběr sedadla, kde je více místa na nohy. Lidé tak budou mít více prostoru, což právě může pomoci od nevolnosti.

Další oblíbené místo pro ty, kteří trpí nevolnostmi, je sedadlo u okýnka. Matt doporučil, abyste se vyhnuli před letem mastným, těžkým a nezdravým jídlům, jelikož by to mohlo zvýšit šanci na možnou nevolnost. Stejně tak se nedoporučuje dívat se během letu příliš dlouho do mobilu či tabletu.