Letadlo s Navalným na palubě odletí až v sobotu ráno

Lékaři Omské pohotovostní nemocnice, kde je hospitalizován Alexej Navalnyj, jsou připraveni transportovat Navalného na letiště, avšak na žádost německého zdravotnického týmu je let odložen až na sobotní ráno. Novináře o tom informovalo omské ministerstvo zdravotnictví.

Dnes odpoledne informoval Anatolij Kaliničenko, náměstek hlavního lékaře Omské pohotovostní nemocnice č.1, že ošetřující lékaři povolili transport Navalného na léčbu do zahraničí. Do Omsku tak přiletěl tým německých specialistů a společně jeho stav konzultovali. Podle lékařů není Navalnyj momentálně v ohrožení života.

„Lékaři Omské pohotovostní nemocnice č. 1 informují o tom, že jsou připraveni transportovat pacienta na letiště. Na žádost německého lékařského týmu bude však let odložen na ráno 22. srpna. Vysvětluje se to požadavky odborové organizace německých dopravců, kteří upravují pracovní podmínky leteckého personálu,“ uvedli.

V ministerstvu dodali, že si po dlouhém letu musí piloti odpočinout.

Navalnou varovali před možným zhoršením stavu

Manželka Alexeje Navalného, Julia Navalná, podepsala prohlášení s žádostí o přepravu jejího manžela, ve kterém uvedla, že byla omským ministerstvem zdravotnictví upozorněna na možné zhoršení stavu Navalného během letu.

„Julia Borisovna Navalná podepsala prohlášení požadující přepravu jejího manžela, ve kterém uvedla, že byla upozorněna na možné zhoršení jeho stavu během letu. Zástupce německého zdravotnického týmu podepsal dokument o odpovědnosti za život pacienta po jeho převozu na palubu letadla,“ uvádí se v prohlášení.

Alexej Navalnyj byl hospitalizován do Omské pohotovostní nemocnice č. 1 ve čtvrtek ráno poté, co se mu během letu z Tomsku do Moskvy udělalo špatně. Jeho mluvčí informovala o podezření na toxickou otravu a naznačovala úmyslné otrávení politika. Zatím se objevily informace, že Navalnyj je v kómatu a je napojen na ventilátor.

V pátek omští lékaři sdělili, že stav pacienta je „nestabilní a vážný”. Možnost otravy je stále na seznamu příčin stavu aktivisty, ale hlavní pracovní diagnózou je metabolická porucha spojená s prudkým poklesem úrovně cukru v krvi.

Provedené testy nezjistily v organizmu Navalného látky, o kterých se spekulovalo, že byly použity k jeho otrávení. Testy však stále probíhají. V pátek do Omsku dorazilo letadlo s německými lékaři, kterým byl také povolen přístup k pacientovi.

Kdo je Alexej Navalnyj

Alexej Navalnyj je ruský opoziční aktivista, který opakovaně pořádal nepovolené akce a demonstrace. Jeho Fond boje s korupcí byl ruským ministerstvem spravedlnosti zařazen na seznam zahraničních agentů, tedy organizací, které jsou financovány ze zahraničí a usilují o změnu státní politiky. V červenci Navalnyj informoval o zrušení organizace kvůli několikamilionové pokutě a změně právnické osoby.

V prosinci 2016 aktivista oznámil svůj záměr kandidovat na prezidentské křeslo ve volbách roku 2018, ale Ústřední volební komise RF mu to zakázala kvůli jeho předchozím odsouzením. V roce 2017 byl Navalnyj podmíněně odsouzen za zpronevěru v případě Kirovles. Dříve byl v roce 2014 spolu se svým bratrem Olegem odsouzen za rozkradení prostředků společnosti Iv Roše Vostok. Alexej dostal podmíněný trest, jeho bratr však musel na 3,5 let do kolonie.

Současně Navanyj čelí obviněním z pomluvy 93letého veterána 2. světové války. Důvodem je přísná kritika, kterou aktivista veřejně zareagoval na video ohledně změn v Ústavě RF, kde veterán vystoupil.