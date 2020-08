Letadlo s Alexejem Navalným přistálo v Berlíně

V sobotu ráno letadlo s německou lékařskou brigádou odletělo z Omsku, kam přicestovalo v pátek na iniciativu berlínské organizace Cinema for Peace. Aktivista teď má být transportován do nemocnice Charité.

Podle německých média je stav Navalného stabilní.

Připomeňme, že v pátek večer povolili ruští lékaři transportovat aktivistu do berlínské nemocnice, což aktivně prosazovali jeho příbuzní a stoupenci z Fondu boje s korupcí. Předtím ale v Omské pohotovostní nemocnice č. 1. uváděli, že stav pacienta není stabilní, a proto převoz nepovolovali. Navalný ale byl poté stabilizován.

„Máme žádost o přepravu od příbuzných, toto riziko berou na sebe, nejsme proti,“ řekl Anatolij Kaliničenko, náměstek hlavního lékaře Omské pohotovostní nemocnice č. 1.

V pátek do Omsku také dorazilo letadlo s německými lékaři, kteří, jak se uvádělo, by mohli Navalného transportovat do berlínské nemocnice Charité. Dotyčným lékařům byl také povolen přístup k pacientovi.

Алексея подняли на медицинский борт. Юля с ним pic.twitter.com/nCw5UsalG8 — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 22, 2020

Alexej Navalnyj byl hospitalizován do Omské pohotovostní nemocnice č.1. ve čtvrtek ráno poté, co se mu během letu z Tomsku do Moskvy udělalo špatně. Jeho mluvčí informovala o podezření na toxickou otravu a naznačovala úmyslné otrávení politika. Zatím se objevily informace, že Navalnyj je v kómatu a je napojen na ventilátor.

V pátek omští lékaři sdělili, že stav pacienta je „nestabilní vážný”. Možnost otravy je stále na seznamu příčin stavu aktivisty, ale hlavní pracovní diagnózou je metabolická porucha spojená s prudkým poklesem úrovně cukru v krvi.

Provedené testy nezjistily v organizmu Navalného látky, o kterých se spekulovalo, že byly použity k jeho otrávení.

Kdo je Alexej Navalnyj

Alexej Navalnyj je ruský opoziční aktivista, který opakovaně pořádal nepovolené akce a demonstrace. Jeho Fond boje s korupci byl ruským ministerstvem spravedlnosti zařazen na seznam zahraničních agentů, tedy organizací, které jsou financovány ze zahraničí a usilují o změnu státní politiky. V červenci Navalnyj informoval o zrušení organizace kvůli několikamilionové pokutě a změně právnické osoby.

V prosinci 2016 aktivista oznámil svůj záměr kandidovat na prezidentské křeslo ve volbách roku 2018, ale Ústřední volební komise RF mu to zakázala kvůli jeho předchozím odsouzením. V roce 2017 byl Navalnyj podmíněně odsouzen za zpronevěru v případě Kirovles. Dříve byl v roce 2014 spolu se svým bratrem Olegem odsouzen za rozkradení prostředků společnosti Iv Roše Vostok. Alexej dostal podmíněný trest, jeho bratr však musel na 3,5 let do kolonie.

Současně Navanyj čelí obviněním z pomluvy 93letého veterána 2. světové války. Důvodem je přísná kritika, kterou aktivista veřejně zareagoval na video ohledně změn v Ústavě Ruska, kde veterán vystoupil.